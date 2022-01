Das Podest

1. Sara Hector (SWE) 2:15,79 Minuten

2. Tessa Worley (FRA) +0,96

3. Marta Bassino (ITA) +1,32

Sara Hector hat den Riesenslalom in Kranjska Gora in überlegener Manier gewonnen. Die Schwedin, die bei Halbzeit nur knapp geführt hatte, stellte auch in der Entscheidung Laufbestzeit auf und feierte ihren 2. Sieg in diesem Winter. Zum Saisonauftakt hatte sich Hector in Sölden noch mit Platz 12 begnügen müssen, seither schaffte sie es im Riesenslalom immer auf das Podest.

Schliessen 01:10 Video Hector: «Es ist eine Riesensache, ich bin so stolz» Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen 01:37 Video Die überlegene Siegesfahrt von Hector in Kranjska Gora Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen

Die Schweizerinnen

5. Lara Gut-Behrami +1,92

10. Michelle Gisin +2,29

13. Andrea Ellenberger +2,45

17. Wendy Holdener +2,78

20. Simone Wild +3,57

27. Vivianne Härri +4,52

Eine starke Rückkehr in den Weltcup gelang Lara Gut-Behrami. Im 1. Lauf fuhr die Tessinerin, die wegen einer Corona-Infektion rund 4 Wochen kein Rennen mehr bestritten hat, noch mit angezogener Handbremse (17.). In der Entscheidung stellte Gut-Behrami dann aber die drittbeste Laufzeit auf und verbesserte sich damit auf den starken 5. Schlussrang.

Schliessen 01:17 Video Gut-Behrami: «Ich brauche wieder einen Rhythmus, bei dem man aus dem Haus darf» Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen 01:14 Video Der 2. Lauf von Gut-Behrami in Kranjska Gora Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen 03:04 Video Gisin zu ihrem Auftritt und zur Verletzung ihres Partners Luca De Aliprandini Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen

Einen tollen Steigerungslauf legte auch Andrea Ellenberger hin. Die Nidwaldnerin konnte den 2. Durchgang eröffnen und nutzte die frische Piste für eine starke Fahrt, die sie weit nach vorne katapultierte. Dank der zweitbesten Laufzeit machte Ellenberger ganze 17 Plätze gut. In einem Riesenslalom war die 28-Jährige erst dreimal besser klassiert.

Keine Steigerung gelang Michelle Gisin und Wendy Holdener. Gisin durfte als Halbzeit-6. zumindest mit einem Auge auf das Podest schielen. Der Engelbergerin unterlief nach ansprechendem Start im 2. Lauf aber ein zeitraubender Fehler.

Die ersten Weltcup-Punkte überhaupt gab es für Vivianne Härri. Die 22-jährige Zentralschweizerin schaffte in ihrem 6. Rennen auf höchster Stufe als 29. erstmals die Qualifikation für den 2. Lauf. 6 von 7 gestarteten Schweizerinnen holten damit Punkte. Einzig Vanessa Kasper (36.) verpasste den Sprung in den 2. Lauf.

Die Geschlagenen

Die Namen von Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova suchte man im vorderen Teil des Klassements für einmal vergeblich. Sowohl die US-Amerikanerin wie auch die Slowakin hatten sich bereits im 1. Lauf rund 1,5 Sekunden Rückstand eingehandelt. Die zweifache Riesenslalom-Saisonsiegerin Shiffrin verbesserte sich nach Zwischenrang 14 noch auf Schlussrang 7. Vlhova (15.) klassierte sich hingegen ausserhalb der Top 10.

Schlosser mit Unterschenkelbruch Box aufklappen Box zuklappen Paulina Schlosser hat sich in Kranjska Gora schwer verletzt. Die 20-jährige Deutsche stürzte im 1. Durchgang und erlitt einen Bruch des Unterschenkels. Schlosser, die erst ihr zweites Weltcup-Rennen bestritt und mit der hohen Startnummer 55 ins Rennen gegangen war, musste mehr als 20 Minuten auf der Piste behandelt werden.

So geht es weiter

Die Technikerinnen bleiben vorerst am Drücker. Am Sonntag findet im Nordwesten Sloweniens ein Slalom statt, ehe sich der Frauen-Tross in die Steiermark nach Schladming verschiebt. Ursprünglich hätte am Dienstag in Flachau der traditionelle Nachtslalom stattfinden sollen. Weil die Corona-Fallzahlen in der Region aber hoch sind, hat sich das Bundesland Salzburg gegen eine Durchführung ausgesprochen, weshalb das Rennen nun in Schladming ausgetragen wird.