Das Podest

1. Valérie Grenier (CAN) 1:50,51 Minuten

2. Lara Gut-Behrami (SUI) + 0,37 Sekunden

3. Federica Brignone (ITA) + 0,51

Lara-Gut Behrami hat ihre eindrückliche Konstanz auch im Riesenslalom von Kranjska Gora unter Beweis gestellt. Im 6. Saisonrennen in dieser Disziplin fuhr die Tessinerin den 4. Podestplatz heraus (2 Siege, 2 Mal Zweite, dazu ein 5. und ein 6. Rang). Dabei trotzte die 32-Jährige den schwierigen Bedingungen. Hatte sie im slowenischen Dauerregen im 1. Lauf noch den 3. Rang belegt, so büsste sie im 2. Durchgang 0,37 Sekunden auf die Siegerin ein.

Schliessen 01:06 Video Die Fahrt von Lara Gut-Behrami im 2. Lauf Aus Sport-Clip vom 06.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden. 01:44 Video Gut-Behrami: «Mussten mit dem Föhn Schuhe und Renndress trocknen» Aus Sport-Clip vom 06.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden. 01:17 Video Die Siegesfahrt von Valérie Grenier in Kranjska Gora Aus Sport-Clip vom 06.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Diese hiess wie vor einem Jahr Valérie Grenier. Die 27-jährige Kanadierin profitierte von der Kurssetzung ihres Trainers im 2. Lauf, in welchem sie dank einer entfesselten Fahrt insbesondere im unteren Streckenteil die Bestzeit aufstellte. Grenier feierte in Kranjska Gora ihren 2. Weltcupsieg. Federica Brignone, die Führende in der Riesenslalom-Wertung, komplettierte das Podest.

00:46 Video Grenier: «Das ist einer meiner Lieblingshänge» (engl.) Aus Sport-Clip vom 06.01.2024. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Die Geschlagenen

Nur Vierte wurde die Halbzeit-Führende Petra Vlhova aus der Slowakei. Mikaela Shiffrin, die Dominatorin im Gesamtweltcup, belegte den für sie enttäuschenden 9. Rang.

Schliessen 01:10 Video Die Fahrt von Michelle Gisin im 2. Lauf Aus Sport-Clip vom 06.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden. 00:51 Video Gisin: «Es fehlt noch ein bisschen der Wille zum Risiko» Aus Sport-Clip vom 06.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen

20. Michelle Gisin + 2,69 Sekunden

Die zweite Schweizerin im 2. Lauf konnte nicht überzeugen. Michelle Gisin fiel vom 14. Zwischenrang auf den 20. Rang zurück. Die Engelbergerin zur Problematik der verpatzten zweiten Durchgänge in dieser Saison: «Es ist nicht immer das Gleiche. Heute war einfach der Kurs extrem direkt.»

Camille Rast (34.), Vivianne Härri (41.), Jasmine Flury (43.), Stefanie Grob (44.) und Mélanie Meillard (49.) verpassten den Sprung in den 2. Lauf. Andrea Ellenberger schied im 1. Durchgang aus.

Der Aufreger

Paula Moltzan (10. nach dem 1. Lauf) geriet im 2. Durchgang aus der Balance und verhinderte in akrobatischer Manier einen Sturz mit hohem Tempo. Zudem hatte die US-Amerikanerin Glück, dass sie nicht in einen Pistenarbeiter fuhr.

01:07 Video Sturzfestival: Bandenabräumerinnen und Skiakrobatinnen Aus Sport-Clip vom 06.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

So geht es weiter

Am Sonntag steht in Kranjska Gora ein Slalom auf dem Programm (9:15/12:15 Uhr, SRF zwei live). Für die Speed-Fahrerinnen wie Gut-Behrami folgen am nächsten Wochenende in Zauchensee 3 Rennen (2 Super-G Fr/So und 1 Abfahrt Sa).