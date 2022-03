Das Podest

1. Tessa Worley (FRA) 2:02,35 Minuten

2. Federica Brignone (ITA) + 0,29 Sekunden

3. Sara Hector (SWE) + 0,31

An der französischen Routinière Tessa Worley gab es im Riesenslalom von Lenzerheide kein Vorbeikommen. Mit einer bestechenden Fahrt fuhr die 32-Jährige im 2. Umgang vom 3. auf den 1. Rang und feierte damit ihren 2. Saisonsieg. Insgesamt steht Worley nach dem jüngsten Erfolg bei 16 Weltcup-Triumphen.

Als Schnellste des 1. Laufs in die Entscheidung gestartet war Olympiasiegerin Sara Hector. Sie wurde 3. Auf die Tagesschnellste verlor die Schwedin letzten Endes gut 3 Zehntel, auf den 2. Rang fehlten Hector mickrige 0,02 Sekunden.

Der zweitplatzierten Italienerin Federica Brignone gelang nach dem 5. Zwischenrang ein deutlicher Steigerungslauf. Im Ziel angekommen, verdrängte sie die zwischenzeitlich Führende Michelle Gisin deutlich von der Spitze.

Die Schweizerinnen

5. Michelle Gisin + 1,24 Sekunden

8. Wendy Holdener + 2,37

12. Camille Rast + 2,82

23. Simone Wild + 4,22

24. Vivianne Härri + 4,76

DNF: Andrea Ellenberger

Beste Schweizerin in den Bündner Bergen war Gisin. Dank eines starken 2. Laufes verbesserte sich die Engelbergerin um 2 Plätze und wurde 5. Bei den Schweizerinnen besonders zufrieden sein dürfte Wendy Holdener. Die Schwyzerin fuhr mit dem 8. Rang ihr bislang bestes Saisonergebnis im Riesenslalom heraus.

Mit guten Zwischenzeiten auf dem Weg in Richtung Ziel war Andrea Ellenberger unterwegs. Die Nidwaldnerin kam im letzten Streckenteil allerdings zu Fall, womit sie ohne Weltcup-Punkte blieb.

Lara Gut-Behrami, die Schweizer Teamleaderin im Riesenslalom, verzichtete auf einen Start. Die Tessinerin hatte beim Einfahren einen Schlag aufs Knie erwischt und fühlt sich müde. Ob sie am kommenden Wochenende in Are (SWE) starten wird, ist noch unklar.

Gesamtweltcup: Vorteil Shiffrin

Mikalea Shiffrin zeigte wie schon am Vortag im Super-G ein gutes Rennen, landete als 4. aber neben dem Podest. Nach dem 1. Lauf hatte die 26-Jährige noch auf Rang 2 gelegen. Auch wenn die Amerikanerin ihre gute Ausgangslage im Rennen nicht ganz zu nutzen vermochte, baute sie den Vorsprung im Gesamtweltcup weiter aus. Neu liegt Shiffrin 117 Punkte vor ihrer Rivalin Petra Vlhova, die im 1. Lauf ausschied.

Hrovat sorgt für Schrecksekunde

Voll auf Angriff fuhr die zur Halbzeit viertplatzierte Meta Hrovat. Mit bester Zwischenzeit attackierte die Slowenin im 2. Lauf ein Tor zu gradlinig, was einen heftigen Sturz zur Folge hatte. Anschliessend wurde das Rennen für mehrere Minuten unterbrochen – mit Hilfe der Betreuer war es Hrovat schliesslich möglich, aufzustehen und die Strecke zu verlassen.

Marsaglia tritt zurück Box aufklappen Box zuklappen Die italienische Speed-Spezialistin Francesca Marsaglia hat am Samstag nach dem Super-G von Lenzerheide ihren Rücktritt erklärt. Die 32-Jährige bestritt insgesamt 225 Rennen auf Weltcup-Stufe, wobei sie einmal auf dem Podest stand – in der Abfahrt in Lake Louise wurde sie 2019 Dritte.

So geht's weiter

Das nächste Wochenende ist gänzlich den Technikerinnen gewidmet. Im schwedischen Are findet am Samstag ein Riesenslalom statt, am Sonntag greifen die Slalomfahrerinnen an. Zwischen dem 16. und 20. März geht in Courchevel-Méribel (FRA) dann das Saisonfinale über die Bühne. Sämtliche Rennen sehen Sie wie immer live bei SRF.