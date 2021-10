Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:07,22 Minuten

2. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,14 Sekunden

3. Petra Vlhova (SVK) +1,30

Mikaela Shiffrin und Lara Gut-Behrami waren beim Riesenslalom-Aufgalopp in Sölden eine Klasse für sich. Das hochklassige Duell entschied jedoch die Amerikanerin für sich – anders als noch am WM-Riesenslalom in Cortina, als Gut-Behrami Shiffrin knapp distanzieren konnte.

Die Tessinerin hatte nach dem 1. Lauf mit dem Mini-Vorsprung von 2 Hundertsteln geführt und sich auch im 2. Durchgang gut gehalten. Bei der letzten Zwischenzeit hatten die beiden noch praktisch gleichaufgelegen, ehe Gut-Behrami im flachen Schlussteil noch an Terrain einbüsste. Für Shiffrin war es der 70. Weltcupsieg. Zu Lindsey Vonns Bestmarke fehlen noch 12 Erfolge.

Schliessen 01:14 Video Der Sieglauf von Mikaela Shiffrin Aus Sport-Clip vom 23.10.2021. abspielen 01:28 Video Der 2. Lauf von Lara Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 23.10.2021. abspielen 01:43 Video Gut-Behrami: «Es ist sicher ein gelungener Start» Aus Sport-Clip vom 23.10.2021. abspielen 01:39 Video Shiffrin: «Die Piste war perfekt präpariert» (engl.) Aus Sport-Clip vom 23.10.2021. abspielen

Wie bereits in der Vorsaison komplettierte Petra Vlhova (SVK) als Dritte das Podest, verlor aber stattliche 1,30 Sekunden auf die Siegerin. Mit Marta Bassino war die Disziplinen-Weltcupsiegerin der letzten Saison bereits im 1. Lauf ausgeschieden.

Die weiteren Schweizerinnen

24. Andrea Ellenberger +3,58

25. Michelle Gisin +3,62

Andrea Ellenberger feierte auf dem eisigen Rettenbachgletscher bei Kaiserwetter ein geglücktes Comeback. Im ersten Weltcuprennen nach ihrem Kreuzbandriss fuhr die Nidwaldnerin als 24. gleich wieder in die Punkte. Sie hatte sich im November 2020 im Training verletzt. «Ich habe die Ausfahrt im 2. Lauf etwas verbockt. Aber in einer Stunde werde ich schon stolz sein auf die Leistung», sagte die 28-Jährige.

Trotz der schwierigen Saisonvorbereitung entschloss sich auch Michelle Gisin kurzfristig für einen Start. Mit Platz 17 nach dem 1. Lauf hielt sie sich trotz grossem Zeitverlust im ersten Streckenteil achtbar. Im 2. Durchgang fiel Gisin bei ihrer ersten Standortbestimmung nach überstandenem Pfeifferschen Drüsenfieber dann jedoch noch hinter Ellenberger auf den 25. Rang zurück.

Schliessen 01:26 Video Gisin verliert im 2. Lauf viel Zeit Aus Sport-Clip vom 23.10.2021. abspielen 01:12 Video Ellenberger: «In die Punkte fahren war gar nicht das Ziel» Aus Sport-Clip vom 23.10.2021. abspielen

So geht's weiter

Nachdem am Sonntag auch die Männer ihren Riesenslalom-Auftakt in Sölden hinter sich haben werden, folgt eine Pause bis Mitte November. Am 13.11. geht es in Lech-Zürs mit Parallel-Rennen weiter. Die Slaloms im finnischen Levi finden am Wochenende darauf statt.