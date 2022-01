Das Podest

1. Sara Hector (SWE) 2:03,63

2. Petra Vlhova (SVK) +0,15 Sekunden

3. Tessa Worley (FRA) +0,52

Sara Hector hat ihren Lauf im Riesenslalom fortgesetzt. Die Disziplinenführende entschied am Dienstag das Rennen von Kronplatz für sich und fuhr damit im 5. «Riesen» hintereinander aufs Podest. Für die Olympischen Spiel ist die 29-Jährige definitiv bereit.

Die Halbzeit-2. aus Schweden zeigte im 2. Lauf eine sehr angriffige Fahrt und verwies trotz eines Fehlers die Slowakin Petra Vlhova noch auf den 2. Rang. Für Vlhova ist es der 3. Podestplatz der Saison in dieser Disziplin, auf einen Sieg muss sie weiter warten.

Tessa Worley bewies derweil als 3. einmal mehr, dass ihr die Strecke in Kronplatz äusserst gut liegt. Bei ihrem 5. Start im Südtirol schaffte es die Französin zum 4. Mal aufs Podest. Sie verwies Federica Brignone (ITA) um 5 Hundertstel auf den 4. Rang, die damit das Treppchen wie in Lienz erneut knapp verpasste.

Die Schweizerinnen

19. Andrea Ellenberger +1,86

21. Camille Rast +2,07

24. Vanessa Kasper +2,36

26. Michelle Gisin +2,61

28. Simone Wild +2,99

Nicht im 2. Lauf: Vivianne Härri, Lorina Zelger

Michelle Gisin, die am Wochenende die Rennen in Garmisch auslassen wird, konnte in ihrem letzten Rennen vor den Olympischen Spielen kein Selbstvertrauen tanken. Die Engelbergerin, im Dezember im «Riesen» noch auf dem Podest, fuhr nur auf den 26. Rang.

Im 2. Lauf verlor die 28-Jährige noch 15 Positionen, sie fand sich auf dieser Piste nie richtig zurecht. Fuhr sie am Morgen noch zu kontrolliert, ging ihr am Nachmittag die Kraft aus. «Im Steilhang merkte ich schon: ‹Ah, jetzt wird es zäh.› Unten wollte ich dann das Risiko nicht mehr eingehen, so kurz vor Olympia noch etwas zu riskieren», sagte Gisin.

Beste Schweizerin war Andrea Ellenberger, die ebenfalls nach Peking reisen darf, auf dem 19. Platz. Sie zeigte einen starken 2. Lauf und machte so noch 8 Positionen gut. Die 28-Jährige sagte: «Es ist nicht so cool, jetzt die beste Schweizerin zu sein, wenn wir alle so weit hinten sind.» Für sie sei das aber ein Schritt in die richtige Richtung.

Camille Rast, die nach ihrer Corona-Erkrankung Anfang Januar noch leicht mit den Nachwirkungen kämpft, kam nicht wie gewünscht auf Touren und verpasste als 21. die Top 15 im Gegensatz zu den letzten 3 Riesenslaloms. 3 Plätze hinter ihr klassierte sich Vanessa Kasper, die es als 30. gerade noch in den 2. Durchgang geschafft hatte. Damit holte die 25-jährige Engadinerin zum 3. Mal in ihrer Karriere Weltcup-Punkte in ihrer Spezial-Disziplin.

Simone Wild (23. nach dem 1. Lauf) vergab eine bessere Klassierung nach einem Fahrfehler im oberen Streckenteil. Danach reichte es nur noch für den 28. und letzten Rang in der Schlusswertung.

Die fehlenden Teamleaderinnen

Die Schweiz trat am Dienstag nicht in Bestbesetzung an. Sowohl Lara Gut-Behrami als auch Wendy Holdener liessen das Rennen aus. Gut-Behrami pausiert aus gesundheitlichen Gründen: Die Grippe in Nordamerika, das fehlende Training aufgrund von Covid und der Sturz in St. Moritz belasten die Tessinerin laut eigener Aussage. Derweil legt Holdener vor Peking noch einmal einen intensiven Trainingsblock ein.

So gehts weiter

Vor den Olympischen Spielen geht es für die Skifahrerinnen zum Abschluss noch nach Garmisch. In Deutschland stehen die Speed-Spezialisten am Samstag in einer Abfahrt und am Sonntag in einem Super-G im Einsatz.