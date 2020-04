View this post on Instagram

È arrivata anche per me l'ora dei saluti definitivi un momento che ho sempre cercato di rimandare perchè non pensavo di sentirmi pronta, poi in realtà ho capito che forse pronta non lo sarei mai stata.. si perchè per me è stato difficile accettare e pensare che da quel cancelletto di partenza non partirò più.. Ma come in tutto, c'è un inizio e una fine ed ora è arrivato il momento di terminare questo bellissimo viaggio e inziare quello che gia vivo da qualche tempo..si perchè da 4 mesi è arrivato Alessandro e da li è iniziato un nuovo e meraviglioso capitolo della mia Vita, lui è in assoluto la mia vittoria più bella ! Del resto, annuciare il ritiro dalle gare mi lascia un velo di tristezza perchè l'amore che ho provato per questo sport è indescrivibile.. lo sci mi ha dato tanto!! mi ha fatto vivere le gioie e le emozioni più grandi..mi ha messo di fronte a tanti ostacoli e tanti dolori da superare , ma tutto questo ha contribuito a farmi crescere e rendermi un'atleta e donna migliore.. certo , lo ammetto, un pò di rammarico ogni tanto lo provo,perchè tante volte mi domando come sarebbe potuta andare con un pò di fortuna in più.. però cerco di dissuadermi subito da questi pensieri e faccio tesoro di tutto quello che ho ottenuto con grande orgoglio lo sci manca e mancherà per sempre, ma ho la consapevolezza che il ricordo sarà per sempre impresso nel mio cuore perchè in fondo a me basta chiudere gli occhi per poter rivivere quell'emozione o quell'adrenalina che si prova al cancelletto di partenza, con il pensiero posso rivivere tutta quella magia, sentire il profumo della neve e sentire l'aria sul viso..posso trovarmi in qualsiasi posto e rivivere quelle stesse emozioni. Tutto questo lo costudirò con cura nel mio cuore e sò che nessuno potrà mai privarmi di questo dolce ricordo.. Ringraziamenti la mia famiglia con Devid . Gli amici del fan club. Tutti i miei tifosi.Tutti Gli sponsor che mi hanno sostenuto. il gruppo sportivo "fiamme gialle" @federazione_sport_invernali Tutti gli allenatori fisioterapisti ski man. BEPPE VERCELLI @andreapanzeri70 @paolo_patroni Angelo Martinoli, GIACOMO STEFANI VALEUR,@vallecamonica, @briko.official @sagrini_srl @dynastar