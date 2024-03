Die Kugel-Entscheidung

1. Cornelia Hütter (AUT) 397 Punkte

2. Lara Gut-Behrami (SUI) 369

3. Sofia Goggia (ITA/verletzt) 350

4. Stephanie Venier (AUT) 346

In Abwesenheit der verletzten Sofia Goggia (350 Punkte) konnten sich noch Lara Gut-Behrami (369 Punkte vor dem letzten Rennen) sowie die beiden Österreicherinnen Stephanie Venier (301) und Cornelia Hütter (297) Hoffnungen auf den Gewinn der Disziplinen-Wertung machen.

Der Kampf um die Kugel wurde dann zum Krimi in Hitchcock-Manier. Venier (Startnummer 10) musste als Erste des Trios auf die Piste, lieferte ab und klassierte sich auf Rang 2. Hütter startete mit der Nummer 12, stellte eine deutliche neue Bestzeit auf und liess die Kugel-Träume von Venier jäh platzen.

01:58 Video Hütter setzt sich mit Traumfahrt an die Spitze Aus Sport-Clip vom 23.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

Bei sich stetig ändernden Bedingungen erwischte Gut-Behrami (Startnummer 14) in der Windlotterie ein schlechtes Los, verlor kontinuierlich Zeit und kam mit knapp 2 Sekunden Rückstand nicht über Zwischenrang 11 hinaus. Nun war die Tessinerin auf «Schützenhilfe» angewiesen.

04:12 Video Gut-Behrami nimmt die grosse Kristallkugel in Empfang Aus Sport-Clip vom 23.03.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 12 Sekunden.

Super-Saison endet mit leiser Enttäuschung

Mit Ilka Stuhec (SLO) und Nicol Delago (ITA) machten tatsächlich noch 2 Athletinnen mit hohen Startnummern Hütter den Tagessieg streitig, doch beide klassierten sich schliesslich hinter der Lokalmatadorin.

Am Ende fehlten Gut-Behrami 28 Punkte auf Hütter in der Abfahrtswertung. So endete die Super-Saison der Schweizerin, welche am Ende als 17. gar die Weltcup-Punkte verpasste, mit einer leisen Enttäuschung. Diese dürfte aber angesichts des Triumphs im Gesamtweltcup und dem Gewinn der Kristallkugeln in Super-G und Riesenslalom bald verflogen sein.

Legende: Hatte zum Abschluss das Glück nicht auf ihrer Seite Lara Gut-Behrami. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Das Podest

1. Cornelia Hütter (AUT) 1:45,08 Minuten

2. Ilka Stuhec (SLO) +0,17 Sekunden

3. Nicol Delago (ITA) +0,49

Lange sah es danach aus, als könnten die Österreicherinnen den Dreifach-Sieg der Schweizer im Super-G am Freitag kontern. Nach 15 gestarteten Fahrerinnen lagen gar 4 Einheimische in Führung. Doch Stuhec und Delago verdrängten Christina Ager, Stephanie Venier und Mirjam Puchner noch vom Podest.

Die weiteren Schweizerinnen

7. Michelle Gisin +0,75

15. Priska Nufer +1,67

Mit Rang 7 holte Gisin bei letzter Gelegenheit ihr bestes Abfahrtsergebnis des Winters. Sie bestritt 35 von 39 Weltcup-Rennen, musste einzig nach ihrem Sturz in Cortina kurzzeitig aussetzen. Nufer, der dritten Finalistin aus dem nach den verletzt ausgefallenen Corinne Suter, Joana Hählen und Jasmine Flury ausgedünnten Schweizer Team, reichte es mit Rang 15 gerade noch für die Punkte.

01:55 Video Die Fahrt von Michelle Gisin Aus Sport-Clip vom 23.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

Der Abschied von Mowinckel

Mit Ragnhild Mowinckel verabschiedete sich eine der erfolgreichsten norwegischen Skifahrerinnen der Geschichte. In ihrer Karriere gewann sie 4 Weltcup-Rennen (14 Podestplätze total), holte an den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 Silber im Riesenslalom und in der Abfahrt und gewann zweimal WM-Bronze.