Für Anna Veith ist die Saison vorzeitig zu Ende. Im Training in Pozza di Fassa habe die 29-Jährige einen Schlag abbekommen, wie der österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte. Untersuchungen am Samstag in Innsbruck offenbarten einen Kreuzbandriss.

Fenninger hatte bereits vor der Saison 2015/2016 einen Kreuzbandriss erlitten und daraufhin alle Rennen verpasst.

Als Fenninger jahrelang dominierte

Die Salzburgerin ist die erfolgreichste österreichische Rennfahrerin der vergangenen Jahre: Unter ihrem Mädchennamen Fenninger gewann sie dreimal Gold und zwei weitere Einzelmedaillen bei Weltmeisterschaften, dazu kamen ein Olympiasieg und eine Silbermedaille 2014 in Sotschi. Vor knapp einem Jahr fuhr sie zudem zu Super-G-Silber bei den Winterspielen in Pyeongchang.