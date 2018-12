Das Podest

1. Petra Vlhova (Slk) 2:04,72

2. Viktoria Rebensburg (De) +0,45 Sekunden

3. Tessa Worley (Fr) +0,60

Grosse Überraschung in Semmering: Die Slowakin Petra Vlhova fährt zu ihrem 1. Riesenslalom-Sieg. Zuvor erreichte sie als Bestresultat 3 Mal einen 7. Rang in dieser Disziplin. Es ist nach 4 Slalom-Siegen insgesamt ihr 5. Weltcuperfolg.

Shiffrin nach 5 Siegen gestoppt

Mikaela Shiffrin wurde überraschend deutlich geschlagen. Nach dem 1. Lauf führte sie das Klassement noch an. Mit Vlhovas hervorragendem 2. Durchgang konnte die Amerikanerin jedoch nicht mithalten und lag letztendlich 0,66 Sekunden zurück. Nachdem Shiffrin ihre 5 letzten Rennen gewonnen hatte, musste sie so mit Platz 5 Vorlieb nehmen.

Die Schweizerinnen

11. Wendy Holdener +1,60

22. Andrea Ellenberger +2,52

31. Lara Gut-Behrami

33. Simone Wild

50. Jasmina Suter

OUT Aline Danioth

Wendy Holdener war auch im 4. Riesenslalom des Winters die beste Schweizerin. 8. war die Schwyzerin zur Halbzeit, 11. am Schluss. Zu Saisonbeginn hatten für sie im Riesenslalom die Ränge 6 und 7 resultiert.

Ellenberger mit den ersten Punkten

Neben Holdener schaffte es von den Schweizerinnen einzig die Nidwaldnerin Andrea Ellenberger in den 2. Lauf. Als 22. eroberte sich die 25-Jährige ihre ersten Weltcuppunkte.

Lara Gut-Behrami schied bereits im 1. Lauf aus. Bitter: Zur Qualifikation für den 2. Lauf fehlten ihr nur 0,01 Sekunden. Romane Miradoli, die als letzte Athletin startete, stiess Gut-Behrami vom 30. Rang.

Das weitere Programm

Bereits am Samstag steht für die Technikerinnen der Slalom von Semmering an. Am Neujahrstag finden die Parallel-Rennen des City-Events von Oslo statt. Die Speed-Fahrerinnen bestreiten erst am 12. Januar in St. Anton wieder ein Rennen.

Resultate Riesenslalom in Semmering

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.12.2018, 13:30 Uhr