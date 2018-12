Die Amerikanerin gewinnt den Riesenslalom in den französischen Alpen und feiert ihren 6. Saisonsieg. Wendy Holdener wird 16.

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:49,81

2. Viktoria Rebensburg (De) +0,14

3. Tessa Worley (Fr) +0,33

Es waren keine einfachen Bedingungen, welche die Technikerinnen in Courchevel vorfanden. Bereits am Morgen hatte es geschneit, am Nachmittag war das Schneetreiben sogar noch dichter und die Sicht damit schlechter geworden.

Und wer behielt trotzdem die Nerven? Natürlich, Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin feierte bereits ihren 6. Saisonsieg. Überlegen war dieser aber nicht. Viktoria Rebensburg, die im 1. Lauf noch um 0,08 Sekunden die Nase vorne gehabt hatte, musste sich der Vorjahressiegerin nur knapp geschlagen geben.

Zur Freude des französischen Publikums schaffte es mit Tessa Worley auch eine Einheimische auf das Podest.

Die Schweizerinnen

16. Wendy Holdener +2,35

23. Jasmina Suter +3,42

24. Lara Gut-Behrami +3,44

27. Simone Wild +4,12

Einen kleinen Rückschlag musste Wendy Holdener hinnehmen. Nach den Rängen 7 und 6 in den Riesenslaloms von Sölden und Killington verpasste die Schwyzerin einen Top-10-Platz in den französischen Alpen.

Bereits im 1. Lauf hatte Holdener auf die Bestzeit von Rebensburg 1,8 Sekunden verloren. Die zur Halbzeit angekündigte aggressivere Fahrt konnte Holdener am Nachmittag nicht abrufen.

Mit Jasmina Suter, Lara Gut-Behrami und Simone Wild sammelten drei weitere Schweizerinnen Weltcup-Punkte. Für Letztere sind es die ersten in dieser Saison. Suter ihrerseits qualifizierte sich mit der hohen Startnummer 48 für den 2. Durchgang (29.) und vermochte sich in der Entscheidung noch einmal zu steigern.

Resultate Klassement Riesenslalom Courchevel

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 21.12.2018, 13:20 Uhr