Die Schwyzerin fährt in Maribor dank einem starken 2. Lauf auf Rang 3. Der Sieg geht einmal mehr an Mikaela Shiffrin.

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:42,60

2. Anna Swenn-Larsson (Sd) +0,77

3. Wendy Holdener (Sz) +1,15

Das letzte Weltcup-Rennen vor der WM lieferte 2 wichtige Erkenntnisse. Erstens: Mikaela Shiffrin bleibt im Slalom das Mass aller Dinge. Und zweitens: Wendy Holdener ist wenige Tage vor dem Saison-Höhepunkt in Form.

Während die US-Amerikanerin in Maribor den 7. Slalom-Sieg der Saison feierte, untermauerte Holdener mit dem Podestplatz ihre Ambitionen auf eine WM-Medaille. Den Podestplatz erarbeitete sich die Schwyzerin mit einem überzeugenden 2. Lauf, dank dem sie einen Sprung vom 6. auf den 3. Platz machte.

Die restlichen Schweizerinnen

21. Aline Danioth +3,75

Nicht im 2. Lauf: Charlotte Chable, Elena Stoffel

Neben Holdener erreichte mit Aline Danioth nur eine weitere Schweizerin den 2. Durchgang. Nach einem durchschnittlichen 1. Lauf am Vormittag, fiel die 20-jährige Innerschweizerin noch auf Platz 21 zurück. Charlotte Chable erreichte im 1. Durchgang das Ziel nicht, Elena Stoffel verpasste den Cut als 42. deutlich.

Das Kuriosum

Den Aussetzer des Tages lieferte Katharina Liensberger. Die Österreicherin – bei Halbzeit auf Platz 5 – fuhr in der Entscheidung unbekümmert auf den 2. Zwischenrang, vergass dabei jedoch das 1. Tor zu passieren. Die logische Folge: Disqualifikation anstatt Weltcup-Punkte.

Die Schneeverhältnisse

Bei frühlingshaften Temperaturen bis zu 12 Grad Celsius taten sich viele Fahrerinnen schwer, auf Touren zu kommen. Auch Holdener bekundete im 1. Lauf Mühe und haderte danach mit den Schneeverhältnissen und sich selbst: «Ich hatte das Gefühl, man müsse technisch sauber fahren, um schnell zu sein. Dabei hätte es viel mehr ‹Punch› gebraucht.»

So geht es weiter

An der WM in Are dürfte wieder eine feinere Klinge gefragt sein. Im schwedischen Wintersportort liegen die Temperaturen aktuell im zweistelligen Minusbereich. Der Startschuss zur WM fällt am Dienstag mit dem Super-G der Frauen.

Die Technik-Spezialistinnen müssen sich auf ihre WM-Rennen etwas länger gedulden. Am 14. Februar steht der Riesenslalom auf dem Programm, 2 Tage später werden im Slalom die Medaillen verteilt.

