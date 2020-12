Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:08,32

2. Federica Brignone (ITA) +0,82

3. Tessa Worley (FRA) +1,09

Marta Bassino hat den Riesenslalom-Hattrick verpasst. Die Italienerin hatte die ersten zwei bisherigen Rennen der Saison in Sölden und Courchevel (am Samstag) für sich entschieden. Und auch am Montag sah lange vieles nach dem 3. Triumph aus, bis sie mit über einer Sekunde Vorsprung den Halt verlor und ausschied.

Der Sieg ging stattdessen an Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin – schon nach dem 1. Lauf Führende – brachte ihren 2. Versuch souverän runter und verwies Federica Brignone und Tessa Worley auf die Plätze 2 und 3.

Für Shiffrin war es der erste Weltcup-Erfolg seit ihrem Comeback – und ein hochemotionaler. Die 25-Jährige brach beim Sieger-Interview in Tränen aus. Der unerwartete Tod ihres Vaters im Februar 2020 drängte sie nahe ans Karriereende, wie sie unlängst verriet.

Die Schweizerinnen

4. Michelle Gisin +1,20

7. Lara Gut-Behrami +2,09

20. Corinne Suter +3,98

21. Wendy Holdener +4,02

25. Mélanie Meillard +4,76

Die Schweizerinnen lieferten eine solide Mannschaftsleistung ab. Allen voran Michelle Gisin konnte überzeugen, verpasste das Podest um nur 11 Hundertstel. Auch Lara Gut-Behrami darf sich über ein Top-10-Ergebnis freuen.

Corinne Suter holte zum ersten Mal in ihrer Karriere Riesenslalom-Weltcuppunkte. Für Wendy Holdener setzte es auch im 3. Riesenslalom eine Enttäuschung ab. Nach dem 26. Platz in Sölden und dem Ausscheiden am Samstag schaute für die Schwyzerin am Montag aufgrund eines gravierenden Fehlers im Schlussteil lediglich Rang 21 heraus.

Jasmina Suter (33.), Camille Rast (35.) und Priska Nufer (39.) verpassten die Entscheidung.

Favoritensterben im 1. Lauf

Mit Mina Fürst Holtmann (Startplatz 1), Alice Robinson (5) und Petra Vlhova (6) mussten gleich drei Riesenslalom-Spezialistinnen ihre Ski früh wieder einpacken. Robinson und Vlhova wurde sogar die gleiche Stelle kurz vor dem Ziel zum Verhängnis.

Perfekte Bedingungen

Der zweite Riesenslalom von Courchevel war am Sonntag wegen zu viel Neuschnee auf der Piste um einen Tag verschoben worden. Die Bedingungen am Montag waren exzellent: gute Sicht und eine harte Piste.

So geht es weiter

Am kommenden Wochenende stehen in Val d’Isère zwei Abfahrten (18./19. Dezember) und ein Super-G ( 20.) auf dem Programm. Die Technik-Spezialistinnen begeben sich am 28. (Riesenslalom) und 29. Dezember (Slalom) in Semmering wieder auf die Piste.