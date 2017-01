Sieg im 2. Rennen nach Comeback: Vonn bezwingt Gut

Die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen geht an Lindsey Vonn. Damit wiederholt die Amerikanerin ihren Vorjahrestriumph. Auch Lara Gut zeigt ein starkes Rennen.

Die Siegesfahrt von Lindsey Vonn 1:46 min, vom 21.1.2017

Das Podest

1. Lindsey Vonn (USA)

2. Lara Gut (Sz) +0,15

3. Viktoria Rebensburg (De) +0,48

Bei ihrem zweiten Rennen nach dem komplizierten Oberarmbruch zeigte Lindsey Vonn ihre Klasse bereits wieder. Nachdem sich die Speedqueen in Altenmarkt-Zauchensee mit Platz 13 begnügen musste, überflügelte sie in Garmisch die gesamte Konkurrenz und holte sich den 77. Karrieresieg. Bereits im vergangenen Jahr hatte Vonn hier gewonnen, damals mit satten 1,51 Sekunden Vorsprung.

Die Fahrt von Lara Gut

Vor der Amerikanerin hatte Lara Gut mit ihrer Fahrt gezeigt, dass ihr die WM-Piste von 2011 doch liegt. Vor sechs Jahren hatte die Tessinerin sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G Rang 4 belegt.

Im Super-G hatte sie sich bereits im letzten Jahr mit dem Sieg rehabilitiert. Der erste Abfahrts-Podestplatz dürfte sie endgültig mit der Kandahar versöhnen.

Die weiteren Schweizerinnen

7. Fabienne Suter +1,04

11. Jasmine Flury +1,67

18. Corinne Suter +2,02

Mit Fabienne Suter fuhr eine zweite Schweizerin in die Top 10. Die Schwyzerin holte sich mit ihrer Platzierung gleichzeitig das Ticket für die WM-Abfahrt in St. Moritz.

Knapp nicht unter die ersten 10 reichte es Jasmine Flury. Mit Startnummer 33 zeigte die 23-Jährige dennoch eine starke Leistung und wurde 11. Die weiteren Schweizerinnen begingen auf der Fahrt Fehler und verloren viel Zeit.

Die Fahrt von Fabienne Suter

Die Fahrt von Jasmine Flury 1:05 min, vom 21.1.2017

Die Fahrt von Corinne Suter 2:01 min, vom 21.1.2017

Das weitere Programm

Am Sonntag steht in Garmisch-Partenkirchen der 3. Super-G der Saison auf dem Programm. Nächste Woche disloziert der Frauen-Tross nach Italien. In Kronplatz und Cortina d'Ampezzo stehen ab Dienstag die nächsten Rennen an.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 21.01.17, 10:00 Uhr