Wie erwartet wird Lara Gut beim Riesenslalom am Weltcup-Final in Are nicht starten. Die Tessinerin fühlt sich energielos.

Lara Gut lässt den letzten Riesenslalom der Saison am Sonntag in Are. Die Tessinerin war im Super-G am Donnerstag gestürzt und hatte den Gewinn der kleinen Kristallkugel verpasst. Nun erklärte Gut, sie fühle sich energielos. Die 26-Jährige hatte vor einem Jahr einen Kreuzbandriss erlitten und deshalb einen Grossteil der Vorbereitung auf die laufende Saison verpasst.