Die Slowakin triumphiert im Slalom von Are und übernimmt die Führung in der Gesamtwertung. Wendy Holdener verpasst als 4. das Podest knapp.

Slalom der Frauen in Are

Das Podest

1. Petra Vlhova (SVK) 1:45,16 Minuten

2. Katharina Liensberger (AUT) +0,20

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0,64

Petra Vlhova hat in Are ihren 4. Saisonsieg im Slalom eingefahren. Die Slowakin behielt im 2. Durchgang auf einer gezeichneten Piste die Nerven und rettete 20 Hundertstel auf die Österreicherin Katharina Liensberger ins Ziel.

Dank dem Sieg löste Vlhova Lara Gut-Behrami als Führende des Gesamtweltcups ab. Neu beträgt ihr Vorsprung 64 Punkte auf die Tessinerin, die auf eine Teilnahme am Slalom in Are verzichtete.

Mikaela Shiffrin verlor im 2. Durchgang noch einen Platz und wurde schliesslich Dritte. Vlhovas Vorsprung auf die Amerikanerin in der Slalom-Wertung beträgt 85 Punkte.

Die Schweizerinnen

4. Wendy Holdener +0,69

7. Michelle Gisin +1,91

21. Camille Rast +3,48

Nicht im 2. Lauf: Mélanie Meillard

Wendy Holdener verpasste als Vierte das Podest um mickrige 5 Hundertstelsekunden. Sie zeigte einen entfesselten 2. Lauf, musste sich aber wie schon in Jasna dem momentan überragenden Slalom-Trio geschlagen geben.

Michelle Gisin verlor nach einem Fehler im Mittelteil noch 2 Plätze und wurde 7. Auch Camille Rast büsste im 2. Durchgang noch 3 Ränge ein.

Mélanie Meillard blieb im 1. Lauf kurz nach dem Start mit dem Ski im Schnee hängen. Einen Ausfall konnte sie zwar knapp vermeiden, die Qualifikation für den 2. Lauf verpasste sie dann aber.

Meillard und Rast kämpfen noch um die Teilnahme am Saisonfinale in Lenzerheide, bei welchem nur die besten 25 Fahrerinnen zugelassen sind. Rast liegt momentan auf Platz 20 der Slalomwertung, Meillard auf Platz 22.

Resultate Klassement und Liveticker Slalom Are

So geht es weiter

Am Samstag steht in Are erneut ein Slalom (10:25/13:30 Uhr live SRF zwei) auf dem Programm. Danach kommt es zum grossen Showdown in Lenzerheide, wo ab Mittwoch, 17. März, das Saisonfinale losgeht.