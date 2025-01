Das Podest

1. Zrinka Ljutic (CRO) 1:45,06 Minuten

2. Sara Hector (SWE) +1,26 Sekunden

3. Lena Dürr (GER) +1,28

Im 1. Lauf hatte sich Wendy Holdener eine hervorragende Ausgangslage erarbeitet. Nur 19 Hundertstel lag die Schwyzerin hinter der führenden Zrinka Ljutic. Der 3. Slalom-Podestplatz in Folge lag in Reichweite, auch weil der Abstand nach hinten gross war.

Im 2. Durchgang dann aber das Malheur: Holdener unterlief bereits nach wenigen Sekunden ein Innenskifehler, sie rutschte weg und schied aus. Besser machte es Ljutic. Die Kroatin behielt die Nerven und fuhr ihren 3. Weltcupsieg mit einem deutlichen Vorsprung von 1,26 Sekunden vor Sara Hector ins Ziel. Die Form vor der anstehenden WM stimmt bei Ljutic auf jeden Fall.

Hector machte im 2. Lauf noch 5 Ränge gut und schaffte es so noch auf das Podest. Auch die Deutsche Lena Dürr verbesserte sich deutlich und holte noch Rang 3.

Das Comeback

Vor exakt zwei Monaten war Mikaela Shiffrin beim Riesenslalom in Killington gestürzt und seither ausgefallen. In Courchevel stand die US-Amerikanerin wieder an einem Weltcup-Start. Ganz wie vor ihrer Verletzung fuhr sie noch nicht, um den Sieg konnte sie nicht mitreden. Trotzdem klassierte sie sich auf dem starken 10. Rang.

Die weiteren Schweizerinnen in den Punkten

5. Camille Rast + 1,46

7. Mélanie Meillard +1,67

20. Aline Höpli +2,95

25. Eliane Christen +3,87

Der 1. Durchgang war Camille Rast nicht optimal geglückt. Deshalb setzte die Disziplinen-Leaderin im 2. Durchgang alles auf die Karte Angriff. Am Ende reichte es noch auf den starken 5. Schlussrang. Nur zwei Plätze dahinter lag Mélanie Meillard, die sich ebenfalls noch nach vorne arbeiten konnte. Auch Aline Höpli (20.) und Eliane Christen (25.) durften sich über einige Weltcuppunkte freuen.

So geht es weiter

Der Weltcup macht Pause. Aber aus gutem Grund: Am Dienstag beginnt die Ski-WM in Saalbach. Insgesamt 11 Entscheidungen stehen in Österreich in knapp zwei Wochen auf dem Programm.

Ski alpin