Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:50,45

2. Petra Vlhova (SLK) +2,29

3. Anna Swenn-Larsson (SWE) 2,73

Zum 4. Mal in Serie heisst die Siegerin des Slaloms von Killington Mikaela Shiffrin. Nachdem die 24-Jährige zum Saison-Auftakt in Levi «nur» mit 1,78 Sekunden Vorsprung gewonnen hatte, setzte sie vor Heim-Publikum noch einen drauf: Petra Vlhova, die bereits im 1. Lauf am wenigsten Zeit auf Shiffrin verloren hatte, büsste 2,29 Sekunden ein. Anna Swenn-Larsson machte im 2. Durchgang 6 Ränge gut und schaffte es als 3. auf das Podest.

Wendy Holdener, die in Levi noch erste Verfolgerin der US-Amerikanerin gewesen war, erlebte einen bitteren Arbeitstag. Nach Platz 3 bei Halbzeit wollte die Schwyzerin im Final attackieren. Die Aufholjagd dauerte allerdings nur wenige Sekunden – dann hatte die 26-Jährige schon beim 2. Tor eingefädelt und musste den Traum vom 1. Sieg im Slalom einmal mehr begraben.

Die weiteren Schweizerinnen

9. Michelle Gisin +4,28

20. Aline Danioth +5,48

DSQ Charlotte Chable

Nach dem Aus von Holdener sieht die Schweizer Bilanz durchzogen aus. Als 9. war Michelle Gisin die beste Swiss-Ski-Fahrerin. Im 2. Durchgang fand sie den Rhythmus allerdings erst spät und verlor noch 2 Ränge. Aline Danioth holte sich als 20. noch einige Punkte, während Charlotte Chable nach einem Fehler zu wenig weit zurückstieg und nach dem Rennen disqualifiziert wurde.

So geht es weiter

Von Killington an der Ostküste geht es für die Frauen in den nächsten Tagen quer durch Nordamerika nach Lake Louise in den Rocky Mountains. Dort stehen am nächsten Wochenende mit 2 Abfahrten und einem Super-G die ersten Speed-Bewerbe auf dem Programm.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 01.12.19, 15:45 Uhr