Camille Rast gewinnt den Slalom in Killington vor Landsfrau Wendy Holdener. Mélanie Meillard wird starke Fünfte.

Slalom in Killington

Das Podest

1. Camille Rast (SUI) 1:46,87 Minuten

2. Wendy Holdener (SUI) +0,57 s

2. Anna Swenn-Larsson (SWE) +0,57

Vor einer guten Woche noch träumte sie vom ersten Weltcup-Podest, nun steht sie bereits erstmals zuoberst auf dem Treppchen: Camille Rast zauberte zwei souveräne Läufe in den Schnee von Killington und gewann den Slalom. Die Walliserin, nach dem 1. Lauf noch auf Platz 3 lauernd, nahm der Konkurrenz dabei knapp 6 Zehntel ab.

Rasts Leistungskurve zeigt damit weiter nach oben: Das Premiere-Podest mit Platz 3 beim Gurgl-Slalom (23.11.) hatte sie am Samstag mit dem 3. Platz im Riesenslalom noch bestätigt, nun folgte der erste Sieg – in Abwesenheit von Slalom-Queen Mikaela Shiffrin, die nach ihrem Sturz tags zuvor auf den Start verzichten musste. Dank den 100 Punkten übernimmt Rast auch die Führung im Gesamt- und im Slalom-Weltcup.

Schliessen 01:18 Video Rasts Fahrt zum ersten Weltcup-Sieg Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden. 01:33 Video Rast: «Es ist alles so verrückt» Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Mit Wendy Holdener schaffte es eine 2. Schweizerin aufs Podest, zeitgleich mit der Schwedin Anna Swenn-Larsson. Damit meldete sich die aus einer Verletzung zurückgekehrte Schwyzerin definitiv zurück. Im 1. Lauf hatte sie noch einen groben Schnitzer zu beklagen, steigerte sich aber im 2. Durchgang dank einem bestechenden Steilhang noch um 7 Plätze.

Schliessen 01:04 Video Der furiose 2. Lauf von Wendy Holdener Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden. 01:08 Video Holdener: «Dass es so weit nach vorne reicht, hätte ich nicht gedacht» Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen

5. Mélanie Meillard +0,77

15. Aline Höpli +2,26

19. Michelle Gisin +3,13

Nicht im 2. Lauf: Eliane Christen (39.), Nicole Good, Aline Danioth und Elena Stoffel (alle out)

Im Slalom weiterhin in Topform zeigte sich auch Mélanie Meillard. Nach Levi (7.) und Gurgl (10.) feierte die 26-Jährige im 3. Einsatz in diesem Winter den 3. Top-10-Platz.

Erstmals überhaupt in die Punkte fuhr die 23-jährige Aline Höpli. Seit 2022 war die St. Gallerin in 7 Anläufen stets gescheitert, nun reichte es gar in die Top 15. Michelle Gisin (19.) rundete das überlegene Schweizer Ergebnis im Bundesstaat Vermont ab.

Schliessen 01:04 Video Höpli sichert sich die ersten Weltcup-Punkte Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden. 00:31 Video Höpli: «Es war richtig cool» Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden. 01:07 Video Der 2. Lauf von Mélanie Meillard Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

So geht es weiter

Weil das nächste Weltcup-Wochenende im kanadischen Mont-Tremblant aufgrund von Schneemangel abgesagt wurde, geht es für den Frauen-Tross erst Mitte Dezember in Beaver Creek weiter. Dann sind bei einer Abfahrt (14.12.) und einem Super-G (15.12.) die Speed-Spezialistinnen gefordert.