Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:57:57

2. Wendy Holdener (SUI) +1,78

3. Katharina Truppe (AUT) +1,94

Neue Saison, gleiches Bild: Auch zum Slalom-Saisonauftakt der Frauen im finnischen Levi führte die Entscheidung über Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova. Die beiden Favoritinnen distanzierten die Konkurrenz zur Halbzeit um mehr als 8 Zehntel.

Shiffrin, die nach dem 1. Umgang noch 13 Hundertstel hinter Vlhova gelegen hatte, zeigte einen überlegenen 2. Lauf und setzte die Slowakin unter Druck. Diese nahm volles Risiko, schied nach einem Fehler aber aus. Der 41. Slalom-Sieg im Weltcup für die US-Amerikanerin (der 61. Weltcup-Sieg insgesamt) war Tatsache. Damit ist Shiffrin nun alleinige Rekordhalterin in dieser Disziplin vor Ingemar Stenmark.

Holdener mit starkem 2. Lauf

Wendy Holdener, die aufgrund einer Ellbogenverletzung nicht wie gewünscht trainieren konnte, fiel im 1. Lauf deutlich zurück (Zwischenrang 6). Vor allem der Steilhang gelang der Schwyzerin nicht wie gewünscht. Im 2. Lauf zauberte sie jeodch eine starke Vorstellung in den Schnee und sicherte sich mit der zweitschnellsten Laufzeit den 2. Platz.

Die weiteren Schweizerinnen

6. Michelle Gisin +3,17

18. Aline Danioth +4,66

23. Elena Stoffel +4,86

Von den 7 Swiss-Ski-Athletinnen, die das Rennen in Angriff nahmen, schafften es 4 in den 2. Durchgang. Neben Holdener konnte auch Michelle Gisin im 2. Lauf dank einer überzeugenden Fahrt Plätze gut machen und durfte sich am Ende über ein Top-10-Resultat freuen. Ebenfalls in die Punkte fuhren Aline Danioth und Elena Stoffel.

Die 18-jährige Weltcup-Debütantin Selina Egloff landete mit über 6 Sekunden Rückstand auf Rang 58. Auch Charlotte Chable (38.) und Carole Bissig (52.) verpassten den Sprung in den 2. Lauf.

So geht es weiter

Morgen Sonntag tragen auch die Männer einen Slalom in Levi aus (ab 10:00 Uhr live auf SRF zwei). Für die Frauen geht es in einer Woche weiter. In Killington stehen am Samstag ein Riesenslalom und am Sonntag ein Slalom auf dem Programm.

