Slalom in Semmering

Das Podest

1. Michelle Gisin (SUI) 1:42,05

2. Katharina Liensberger (AUT) +0,11

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0,57

Was für ein Tag für Michelle Gisin! Exakt 8 Jahre nach ihrem Debüt im Weltcup in Semmering feiert die Engelbergerin in ebendiesem Semmering ihren allerersten Weltcupsieg.

Dank einem bärenstarken 2. Lauf konnte Gisin als Zweite des 1. Durchgangs die entfesselte Katharina Liensberger übertrumpfen. Einen zwischenzeitlichen Rückstand im mittleren Abschnitt wandelte Gisin bis ins Ziel in 11 Hundertstel Vorsprung um. Die Halbzeitführende Mikaela Shiffrin konnte im Anschluss weder die Spitzenzeit von Gisin noch jene von Liensberger angreifen und wurde Dritte.

Gisin setzt mit ihrem Triumph einer fast 19-jährigen Durststrecke ein Ende. Die 27-Jährige ist die erste Schweizerin seit dem Frühjahr 2002, die einen Slalom gewinnen konnte. Letztmals war dieses Kunststück Marlies Oester am 20. Januar 2002 in Berchtesgaden geglückt.

Die weiteren Schweizerinnen

5. Wendy Holdener +1,43

20. Mélanie Meillard +3,68

Eine weitere gute Slalom-Leistung gelang auch Wendy Holdener. Die Schwyzerin zeigte zwei solide Läufe und beendete das Rennen auf Platz 5. Im 2. Durchgang konnte sich Holdener rangmässig nicht mehr verbessern. Damit muss die Schweizer Slalom-Teamleaderin weiter auf ihren ersten Podestplatz in dieser Saison warten. In den beiden Slaloms in Levi war Holdener jeweils Vierte geworden.

Mélanie Meillard schaffte wie schon im ersten der beiden Slaloms in Levi den Sprung in den 2. Lauf. In diesem machte die 22-Jährige noch 5 Plätze gut und wurde schliesslich 20.

So geht's weiter

Der Slalom in Semmering war für die Frauen das letzte Rennen 2020. Erste Station im neuen Jahr ist Zagreb. In Kroatiens Hauptstadt stehen am 3. und 6. Januar zwei weitere Slaloms auf dem Programm.

Für die Speed-Spezialistinnen geht es etwas später im österreichischen St. Anton weiter, wo am Wochenende des 9./10. Januars je eine Abfahrt und ein Super-G durchgeführt werden.