Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:33,85 Minuten

2. Lena Dürr (GER) +0,60 Sekunden

3. Wendy Holdener (SUI) +1,31

Gegen Mikaela Shiffrin ist derzeit kein Kraut gewachsen. Die US-Amerikanerin untermauerte ihre Vormachtstellung im Weltcup der Frauen auch im 1. von 2 Slaloms in Spindlermühle. Shiffrin meisterte den Kurs in Tschechien zweimal mit Laufbestzeit und liess der Konkurrenz keine Chance.

Für die 27-Jährige ist es bereits der 11. Weltcup-Sieg in dieser Saison und der 85. insgesamt. Damit hat Shiffrin bereits bei der Slalom-Reprise am Sonntag die Möglichkeit, den Rekord von Ingemar Stenmark zu egalisieren.

Holdener meldet sich erfolgreich zurück

«Best of the Rest» war am Samstag Lena Dürr. Die Deutsche legte die Basis zu ihrem 2. Rang mit einer starken Fahrt im 1. Durchgang. Dürr rettete im Vergleich mit Wendy Holdener 71 Hundertstel ins Ziel.

01:03 Video Holdeners Fahrt auf das Podest Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Die Schwyzerin präsentierte sich nach ihrer Erholungspause – die beiden Riesenslaloms in Kronplatz hatte sie ausgelassen – in guter Form. Während Holdener im 1. Lauf noch etwas zurückhaltend agiert hatte, ging sie die Slalom-Stangen in der Entscheidung deutlich offensiver an. Als Halbzeit-Vierte liess Holdener Petra Vlhova noch hinter sich und durfte sich über ihren 4. Podestplatz der Saison freuen.

01:33 Video Holdener: «Ich war ein bisschen wütend» Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen

12. Nicole Good +2,83

16. Elena Stoffel +2,92

18. Michelle Gisin +2,95

25. Camille Rast +3,41

Nicht im 2. Lauf dabei: Aline Danioth, Melanie Meillard

Erfreulich aus Schweizer Sicht ist auch das Resultat von Nicole Good. Die St. Gallerin vermochte im 2. Umgang noch 8 Plätze gutzumachen, was ihr letztlich den 12. Rang einbrachte. Damit erzielte die 25-Jährige nicht nur ihr bisher bestes Weltcup-Resultat, sondern schaffte auch die Hälfte der Selektionskriterien von Swiss-Ski für die anstehende WM in Courchevel/Méribel (2 Top-15-Platzierungen).

Den restlichen Schweizerinnen lief es im 2. Lauf nicht wie gewünscht. Sowohl Elena Stoffel als auch Michelle Gisin und Camille Rast konnten nicht mehr zulegen und büssten noch Plätze ein. Aline Danioth schied im 1. Durchgang aus, Mélanie Meillard verpasste die Qualifikation für den Final-Durchgang als 37. deutlich.

Schliessen 00:54 Video Die Fahrt von Nicole Good im 2. Lauf Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden. 01:02 Video Der 2. Lauf von Elena Stoffel Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden. 01:08 Video Die Fahrt von Michelle Gisin im 2. Lauf Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 01:07 Video Der 2. Lauf von Camille Rast Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

So geht es weiter

Nun gilt es für die Athletinnen, möglichst schnell die richtigen Schlüsse aus dem Renntag zu ziehen. Denn bereits in 24 Stunden steht im tschechischen Riesengebirge ein weiterer Slalom auf dem Programm. Ab 09:00 Uhr ist der 1. Lauf live auf SRF zwei zu sehen, die Entscheidung können Sie ab 12:05 Uhr ebenfalls auf SRF zwei verfolgen.