Mikaela Shiffrin feiert zum Saisonabschluss beim Slalom in Sun Valley ihren 101. Weltcupsieg. Die Slalom-Kristallkugel geht an Zrinka Ljutic.

Shiffrin gewinnt zum Abschluss – kleine Kugel an Ljutic

Slalom in Sun Valley

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:53,46 Minuten

2. Lena Dürr (GER) + 1,13 s

3. Andreja Slokar (SLO) + 1,14 s

Mikaela Shiffrin hat zum Saisonabschluss vor Heimpublikum noch einmal zugeschlagen. Die US-Amerikanerin fuhr beim Slalom in Sun Valley in einer eigenen Liga und distanzierte die Konkurrenz bereits im 1. Lauf deutlich. In der Entscheidung zeigte sie dann überhaupt keine Nerven und fuhr ihren 101. Weltcupsieg souverän ins Trockene. Alle ihre Konkurrentinnen verloren über eine Sekunde.

Die Deutsche Lena Dürr fuhr hinter der Überfliegerin auf den 2. Rang, sie klassierte sich eine Hundertstelsekunde vor Andreja Slokar. Die Slowenin riskierte im 2. Lauf alles und gewann dadurch noch 6 Plätze. So holte sie ihren ersten Podestplatz im Weltcup seit über 3 Jahren.

Kampf um die Kugel

41 Punkte Rückstand wies Camille Rast vor dem letzten Saisonrennen auf die Slalom-Führende Zrinka Ljutic auf. Es hätte viel zusammenpassen müssen, damit sie die Kugel noch gewinnt. Dies tat es jedoch bereits im 1. Lauf nicht. Die noch angeschlagene Weltmeisterin verlor über 2 Sekunden auf Shiffrin. Im 2. Lauf erfolgte dann nicht die erhoffte Steigerung.

Die Walliserin klassierte sich als 14. hinter Ljutic, welche zwar keinen fehlerfreien Auftritt zeigte, dank ihrem 10. Rang aber ihre erste Kristallkugel nach Hause fuhr. Die 21-jährige Kroatin überzeugte in dieser Saison mit drei Siegen und einem 2. Rang. Für Rast bleibt im Disziplinenpodest hinter Ljutic und Liensberger (zum Abschluss 5.) Rang 3.

Die weiteren Schweizerinnen

4. Wendy Holdener + 1,60 s

7. Mélanie Meillard + 2,19 s

Das Schweizer Team schloss die Saison ohne Podestplatz ab. Wendy Holdener fehlte am Ende zwar nur ein Rang, aber doch über eine halbe Sekunde. Auch Mélanie Meillard verpasste das Podium, sie schloss ihre Saison auf dem 7. Platz ab. Im Slalom-Klassement klassierten sich die beiden auf den Rängen 6 und 8.

Weltcup Frauen