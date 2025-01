Nach dem Schweizer Doppelsieg in Flachau wagen wir uns an einige Zahlenspielereien in Zusammenhang mit den beiden Athletinnen.

Legende: Stellte ihre Teamkollegin zuletzt in den Schatten Camille Rast jubelt neben Wendy Holdener. Keystone/Barbara Gindl

Den Zahlen wenig zugeneigte Leser seien gewarnt: Im folgenden Text nehmen die abstrakten mathematischen Objekte eine äusserst dominante Rolle ein.

Die beleuchteten Werte stammen überwiegend aus den Karrieren von Camille Rast und Wendy Holdener. Die beiden haben am Dienstagabend in Flachau den zweiten Schweizer Doppelsieg (in dieser Reihenfolge) in einem Frauen-Slalom diese Saison eingefahren.

Damit stehen beide bei 2 Karriere-Siegen in Weltcup-Slaloms. Ihre beiden Wege dahin sind allerdings ziemlich unterschiedlich verlaufen.

Slalom-Starts Podestplätze Siege Holdener 123 38 2 Rast 46 3 2

Insgesamt 107 Slalom-Starts benötigte die 31-jährige Holdener, um ihre 2 Siege einzufahren. Dies tat sie Ende 2022 mit aufeinanderfolgenden Triumphen in Killington und Sestriere. Die 6 Jahre jüngere Rast benötigte dafür 46 Slaloms, also nicht einmal halb so viele. Doch das ist auch nur die halbe Geschichte.

Bei beiden Triumphen der Walliserin fehlten sowohl Petra Vlhova als auch Mikaela Shiffrin verletzungsbedingt. Letztere, ihres Zeichens unangefochtene Slalom-Queen, war es auch, die bei Rasts einzigem Podiumsplatz neben den 2 Siegen (Gurgl 2024, Platz 3) zuoberst auf dem Treppchen stand.

8 Athletinnen holten «Siege vor Holdener»

Anders sieht es bei Holdener aus. Dass Vlhova und vor allem Shiffrin ihr oft vor der Sonne standen, ist bekannt, doch die Zahlen unterstreichen diese Annahme noch einmal gewaltig.

38 Mal fuhr Holdener in einem Slalom auf Platz 2 oder 3. In satten 26 (!) Fällen ging der Sieg dabei an Shiffrin. Deren ewige Rivalin Vlhova steuerte immerhin noch 4 «Triumphe vor Holdener» bei.

Die (wenigen) anderen Athletinnen, die bei Holdeners Podestplätzen siegten

Tina Maze Ofterschwang 2013 Frida Hansdotter Lienz 2015/Flachau 2017 Katharina Liensberger Are 2021 Anna Swenn-Larsson Killington 2022 Zrinka Ljutic Kranjska Gora 2025 Camille Rast Killington 2024/Flachau 2025

Bei ihren 2 Siegen musste Holdener sich denn auch gegen die beiden Slalom-Asse Shiffrin und Vlhova durchsetzen. In Sestriere belegte das Duo die Plätze 4 und 5, in Killington komplettierten die beiden hinter der Schwyzerin das Podest.

Rast schnell in den Top 10 und spät auf dem Podest

Zusammengefasst darf gesagt werden: Holdener benötigte zwar deutlich mehr Anläufe zum Erreichen der obersten Podiumsstufe als Swiss-Ski-Kollegin Rast, musste sich aber auch gegen namhaftere Konkurrenz durchsetzen.

Übrigens: Die beiden Schweizerinnen erreichten in ihrer Paradedisziplin auch die ersten Meilensteine zu unterschiedlichen Zeitpunkten:

1. Top-10-Platz 1. Podestplatz Holdener im 20. Slalom (Platz 10) im 25. Slalom (2) Rast im 7. Slalom (6) im 42. Slalom (3)

