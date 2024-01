Vor 3 Jahren räumten die Schweizerinnen an der WM in Cortina gross ab. Im Weltcup hingegen lief es seither am selben Ort nicht optimal.

Nach zuletzt drei Technikrennen im österreichischen Flachau und im slowakischen Jasna sind an diesem Wochenende die Speed-Spezialistinnen zurück in Aktion. In Cortina d'Ampezzo stehen von Freitag bis Sonntag zwei Abfahrten sowie zum Abschluss ein Super-G an.

An die Strecke in den Dolomiten haben die Schweizerinnen im Grossen und Ganzen beste Erinnerungen. An den Weltmeisterschaften vor 3 Jahren waren Swiss-Ski-Athletinnen auf dem Podest sozusagen Dauergäste. Corinne Suter krönte sich zur Abfahrtsweltmeisterin und im Super-G triumphierte Lara Gut-Behrami, die danach auch noch im Riesenslalom siegen sollte, Suter holte Silber.

Heftiger Abflug von Suter

Seit dem Medaillenregen 2021 blieben die ganz grossen Jubelbilder der Schweizerinnen in Cortina d'Ampezzo aus. Michelle Gisin als Dritte im Super-G 2022 fuhr den einzigen Podestplatz heraus. Ansonsten schlitterten die Schweizerinnen oft knapp neben den Top 3 vorbei. So setzte es für Gut-Behrami im vergangenen Jahr in zwei Abfahrten und einem Super-G die undankbaren Ränge 5, 4 und 4 ab.

Keine guten Erinnerungen an ihre letzte Fahrt in Cortina hat Suter. Die Schwyzerin hob am ersten Renntag in der Abfahrt bei der Kante nach dem Romerlo bei einem Tempo von über 100 km/h ab und prallte heftig auf den Schnee. Glücklicherweise konnte sich Suter selbständig wieder aufrichten, mit «nur» einer leichten Gehirnerschütterung kam die 29-Jährige mit dem Schrecken davon.

Kein Abschlusstraining am Donnerstag

Nur allzu gerne würde Suter in diesem Jahr wieder Frieden schliessen mit der «Tofana». So richtig in Fahrt kam die Schwyzerin in der laufenden Saison noch nicht, ihr Bestergebnis ist ein 8. Platz im Super-G von St. Moritz Anfang Dezember. Der bisher letzte Podestplatz von Suter liegt knapp 11 Monate zurück. Im März 2023 fuhr sie in Kvitfjell auf Rang 3.

Im ersten Abfahrtstraining in Cortina am Mittwoch war Suter mit 1,33 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit der Französin Laura Gauche die bestklassierte Schweizerin. Bei der einen Übungsfahrt wird es auch bleiben, denn das Abschlusstraining am Donnerstag wurde aufgrund des starken Windes abgesagt.

