Bis am Sonntag finden in Bulgarien 2 Abfahrten und 1 Super-G statt. Die Schweizer Hoffnungen ruhen auf Corinne Suter.

Der Name verpflichtet: Suter will auch in Bansko glänzen

Legende: Auch in Bansko zuoberst auf dem Treppchen? Corinne Suter. Keystone

Während der Januar bei den Männern ganz im Zeichen der Weltcup-Slaloms steht, gehören die nächsten Wochen bei den Frauen den Speed-Spezialistinnen.

Im bulgarischen Ski-Resort Bansko wird die abgesagte Abfahrt von Val d'Isère am Freitag nachgeholt. Am Samstag folgt die Reprise, am Sonntag ein Super-G.

Eine Woche später finden in Sotschi je eine Abfahrt und ein Super-G statt.

Den Abschluss der «Speedwochen» machen am 8. und 9. Februar eine Abfahrt und ein Super-G in Garmisch.

In Bansko wird Corinne Suter erstmals überhaupt eine Weltcup-Abfahrt mit der roten Startnummer der Disziplinen-Führenden in Angriff nehmen. Der Lohn für eine beeindruckende Konstanz in den letzten Monaten. Seit Ende Januar 2019 fuhr die Schwyzerin in allen 6 Abfahrten unter die besten 5 – eine Serie, die sie in den nächsten Wochen ausbauen möchte.

Live-Hinweis Die Rennen in Bansko können Sie ab dem 24. Januar live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen: Freitag, 09:45 Uhr: Abfahrt

Samstag, 09:45 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 09:15 Uhr: Super-G

Doppelt die 25-Jährige nach ihrem Sieg in Altenmarkt-Zauchensee in Bansko nach, wäre sie übrigens nicht die erste Schweizerin mit Namen Suter, die hier jubeln würde. 2009 feierte Fabienne Suter ihren einzigen Weltcup-Sieg in einer Abfahrt.

Resultate Weltcup Frauen

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 19.01.2020, 13:05 Uhr