Das Schweizer Frauen-Team hat diese Saison noch einmal einen Schritt nach vorn gemacht. Wendy Holdener wurde Zweite im Gesamtweltcup, Michelle Gisin entwickelte sich zur Allrounderin. Dazu kam der 1. Weltcup-Sieg von Jasmine Flury in St. Moritz. «Ich weiss nicht, wann auf Frauenseite das letzte Mal alles so zusammengepasst hat», zeigt sich SRF-Expertin Dominique Gisin beeindruckt. «Es war genial.»

Luft nach oben haben die Schweizerinnen im Riesenslalom. Nach ihrer Verletzung konnte Lara Gut in der Basisdisziplin noch nicht an alte Erfolge anknüpfen. Das spürte man. Ein Dämpfer war diesbezüglich auch die Verletzung von Nachwuchstalent Melanie Meillard. «Im Riesenslalom hat man noch Luft nach oben», sagt Gisin.

Aus internationaler Sicht überragte Mikaela Shiffrin einmal mehr alle. Die Amerikanerin holte erneut den Gesamtweltcup. Gisin ist von der 23-Jährigen beeindruckt. «Es gibt keine Worte, die das würdigen können», so die Expertin. Shiffrins Technik sei wie aus dem Bilderbuch. Für sie steht ausser Frage, wer den Gesamtweltcup auch in den kommenden Jahren prägen wird.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 17.3.2018, 13:25 Uhr