St. Moritz-Kombi wird in Lenzerheide nachgeholt

Freitag, 22. Dezember 2017, 11:15 Uhr

Die vor zwei Wochen abgesagte Alpine Kombination der Frauen in St. Moritz wurde neu angesetzt. Sie findet nun am 26. Januar in Lenzerheide statt. Auch die für Val d'Isère vorgesehene Abfahrt wird anderswo nachgeholt.

Bild in Lightbox öffnen. In Lenzerheide wird vom 26.01. - 28.01.2018 neben einem Riesenslalom und einem Slalom neu auch eine Alpine Kombination ausgetragen. Dies bestätigte die FIS auf ihrer Homepage. Weltcup Frauen Zu dichter Nebel: keine Kombi in St. Moritz Als Ersatz für St. Moritz Damit reagierten die Verantwortlichen auf den Ausfall der Alpinen Kombination von St. Moritz am 8. Dezember. Damals musste der Kombi-Super-G wegen schlechten Wetterverhältnissen abgesagt werden, worauf der ganze Wettkampf aus der Wertung fiel. Auch die in Val d'Isère ausgefallene Abfahrt konnte anderswo neu terminiert werden. Das Rennen soll nun am 19. Januar in Cortina d'Ampezzo nachgeholt werden. In den Dolomiten sind bereits eine Abfahrt und ein Super-G geplant. Keine Kombi in St. Moritz 0:23 min, vom 8.12.2017

