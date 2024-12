«Es war so geil, ich hatte so viel Spass», sagte eine überglückliche Lindsey Vonn nach ihrem 14. Rang im Super-G von St. Moritz im Interview bei SRF. Die Amerikanerin, die nach fast 6 Jahren Absenz ihre Rückkehr gab, startete zaghaft, steigerte sich dann aber zusehends. «Ich war sicher ein wenig nervös», gestand sie. Sie habe zunächst den Rhythmus nicht gefunden. «Ich habe einige Dinge vergessen, es war alles ein bisschen hektisch heute.»

In den letzten Tagen und Wochen, nachdem Vonn ihr Comeback angekündigt hatte, gab es teils sehr gehässige und auch persönliche Kommentare. Angesprochen auf ihre Beweggründe, antwortete die mittlerweile 40-Jährige: «Es macht Spass, es ist sehr einfach. Ich liebe Skifahren.» Sie sei zwar älter, «aber auch nicht so alt. Ich kann das schaffen.» Ihr Körper sei mittlerweile stärker als in den letzten paar Jahren ihrer Karriere.

Ich muss den Moment geniessen – wenn das geht, wäre es super.

Bezüglich Risiko hat Vonn ebenfalls eine pointierte Meinung: «Rennsport ist gefährlich, das stimmt für jede – ob du 40, 18 oder 30 bist.» Es mache Spass – und damit Schluss. «Die Leute haben so viel Quatsch geredet – mir ist das scheissegal», so Vonn unverblümt.

Cortina 2026 bleibt im Hinterkopf

Angesprochen auf ihre weiteren Ziele meinte sie, dass sie diese Saison «das volle Programm» fahre. Auch die Olympischen Winterspiele 2026 in Cortina sind im Hinterkopf, aber sie wolle nicht zu weit nach vorne schauen. «Ich muss den Moment geniessen – wenn das geht, wäre es super.»

Auch die WM 2025 in Februar in Saalbach hat sich Vonn in ihrer Agenda angestrichen. Und sie macht eine verheissungsvolle Aussage: «Es kann sein, dass das auch ein Ziel ist», meinte sie verschmitzt. Diese Saison habe sie erst 20 Tage trainiert – die Konkurrenz dürfte gewarnt sein, wenn Vonn im Februar mit einigen Weltcup-Rennen in den Beinen am Start steht.