Die Top 4

1. Ilka Stuhec (Sln)

2. Nicole Schmidhofer (Ö, + 0,05)

2. Tina Weirather (Lie, + 0,05)

4. Jasmine Flury (Sz, + 0,06)

Wieder war es «nur» Platz 4 für Jasmine Flury. «Vor dem Wochenende wäre ich damit sehr zufrieden gewesen», meinte sie nach dem Rennen. Und doch: Wer nur 0,06 Sekunden auf die Siegerin verliert, ist mit Rang 4 verständlicherweise nicht vollends zufrieden. Bereits am Vortag hatte sie in der Abfahrt den 4. Platz belegt.

Ebenfalls denselben Rang wie am Vortag eingefahren hat Ilka Stuhec. Die Slowenin doppelte nach ihrem Abfahrtssieg vom Vortag im Super-G nach. Obwohl sie beim Start beinahe stürzte, nahm sie bei der 1. Zwischenzeit den beiden Führenden Tina Weirather und Nicole Schmidhofer fast 2 Zehntel ab.

Die Schweizerinnen

14. Joana Hählen (+ 0,82)

18. Priska Nufer (+ 1,02)

23. Corinne Suter (+ 1,16)

24. Michelle Gisin (+ 1,20)

25. Lara Gut-Behrami (+ 1,30)

33. Jasmina Suter (+ 1.78)

36. Rahel Kopp (+ 2,26)

Anders als Flury lief es den restlichen Schweizerinnen. Besonders das Trio auf den Plätzen 23 bis 25 dürfte mit den Rangierungen nicht zufrieden sein. Lara Gut-Behrami fuhr als 3. des Klassements des Super-G-Weltcups nur auf Rang 25. Auch die Gesamt-Weltcup-2. Michelle Gisin wird sich wohl mit Rang 24 nicht so richtig anfreunden können.

Die zweitbeste Schweizerin Joana Hählen (14.) sprach von einem «Resultat zum mitnehmen». Auch Priska Nufers Platz 18 ist angesichts der Formverhältnisse ein solides Resultat.

So geht es weiter

Am Freitag findet in Courchevel ein Riesenslalom-Rennen statt, gefolgt tags darauf von einem Slalom. Für die Speed-Fahrerinnen beginnt eine lange Pause. Ihren nächsten Auftritt haben sie am 12. Januar bei der Abfahrt in St. Anton am Arlberg (Ö).

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 19.12.2018, 11:20 Uhr