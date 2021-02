Die Italienerin hat sich bei einem Sturz in Garmisch einen Bruch des Schienbeinkopfs zugezogen und wird in Cortina d'Ampezzo fehlen.

Legende: Verpasst die WM Sofia Goggia. Keystone

Sofia Goggia hat sich am Sonntag bei einer freien Abfahrt in Garmisch am Knie verletzt. Eine MRI-Untersuchung in Mailand ergab, dass Goggia beim Sturz eine Fraktur des seitlichen Schienbeinkopfes im rechten Kniegelenk erlitten hat. Die Abfahrts-Dominatorin verpasst damit die Heim-WM in Cortina d'Ampezzo (8.-21. Februar).

Saison vorzeitig beendet

Nach ihrem Unfall war die 28-Jährige in eine Klinik in Mailand eingeliefert worden, wo die Ärzte die Diagnose stellten. Wie lange Goggia ausfallen wird, ist noch unklar. In der laufenden Saison wird sie mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr zum Einsatz kommen.

Goggia, Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018, hat die vergangenen 4 Abfahrten in Val d'Isère, St. Anton und Crans-Montana (2 Mal) allesamt für sich entschieden.