Das Podest

1. Federica Brignone (ITA) 1:00,21 Minuten

2. Joana Hählen (SUI) +0,54 Sek.

3. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,66 Sek.

Die Frauen von Swiss-Ski haben am Tag der Lauberhorn-Abfahrt der Männer geliefert. In St. Anton am Arlberg schafften es gleich zwei Schweizerinnen auf das Podest. Joana Hählen egalisierte dank einem wilden Ritt ihr bisher bestes Weltcup-Resultat (2. in der Abfahrt beim Saisonfinale 2022 in Courchevel). Die 30-jährige Bernerin verdrängte Landsfrau Lara Gut-Behrami vom 2. Platz und durfte im Ziel jubeln. Gut-Behrami ihrerseits fuhr im dritten Super-G der Saison den ersten Podestplatz in dieser Disziplin ein. Dank einer soliden Leistung schaffte es die Tessinerin auf den 3. Platz.

Gegen die im unteren Streckenteil entfesselte Federica Brignone war an diesem Tag kein Kraut gewachsen. Die Italienerin feierte überlegen ihren 21. Weltcupsieg, den ersten seit einem Jahr. Dominatorin Mikaela Shiffrin pausierte. Sofia Goggia schied mit bester Zwischenzeit aus.

Die weiteren Schweizerinnen

14. Juliana Suter + 1,41

15. Corinne Suter + 1,50

20. Jasmine Flury + 1,74

30. Stephanie Jenal + 2,72

Ausgeschieden: Michelle Gisin, Priska Nufer und Delia Durrer

Corinne Suter, die Siegerin des ersten Super-G-Rennens der Saison in Lake Louise, sucht rund 3 Wochen vor der WM weiter ihre Form. Die 28-jährige Schwyzerin verlor nach ansprechendem Start zu viel Zeit auf die Spitzenfahrerinnen und klassierte sich als viertbeste Schweizerin unmittelbar hinter der überraschenden Juliana Suter (14.).

Einen Rückschlag erlebte Michelle Gisin. Die Vierte des Super-G-Rennens in St. Moritz vor einem Monat verpasste nach der ersten Welle das Tor und schied schon nach 11 Fahrsekunden aus.

Die Bedingungen

Eigentlich hätte am Samstag eine Abfahrt stattfinden sollen. Doch weil aufgrund des Schneefalls und Regens in den letzten Tagen keine Trainings möglich gewesen waren, wurde ein weiterer Super-G angesetzt. In der Nacht auf Samstag fiel erneut Neuschnee. Deshalb wurde das Rennen vom Reservestart begonnen.

So geht es weiter

Am Sonntag steht im Tirol ein weiterer Super-G auf dem Programm (11:25 Uhr, SRF zwei live). Am kommenden Wochenende finden in Cortina d'Ampezzo 3 Speedrennen statt (Super-G, Abfahrt, Super-G).