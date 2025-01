Das Podest

1. Federica Brignone (ITA) 1:21,64 Minuten

2. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,58 Sekunden

3. Corinne Suter (SUI) +1,08

Trotz einer weiteren starken Leistung muss Lara Gut-Behrami auf den 1. Saisonsieg warten. Grund dafür war beim Super-G von Cortina d'Ampezzo Federica Brignone, die einen absoluten Traumlauf in den Schnee auf der «Olimpia delle Tofane» zauberte. Die Italienerin nahm mit Startnummer 7 der zu diesem Zeitpunkt führenden Corinne Suter über eine Sekunde ab. An diese Zeit sollte keine Fahrerin mehr herankommen.

Gut-Behrami war mit Startnummer 15 bis zum 4. Sektor zwar nahe an Brignone dran. Dann kam sie allerdings etwas von der Ideallinie ab, musste einen weiteren Weg nehmen und büsste Zeit ein. Für die Tessinerin reichte es zwar zum starken 2. Schlussrang, auf den 1. Sieg seit März 2024 muss sie allerdings noch warten. Trotzdem eindrücklich: Die 33-Jährige stand zum insgesamt 94. Mal im Weltcup auf dem Podium – zum 8. Mal in Cortina d'Ampezzo.

Brignone hingegen feierte bereits ihren 4. Triumph im aktuellen Winter, den 31. insgesamt. Die 34-Jährige konnte damit ihre Führung im Gesamtweltcup ausbauen.

Die Versöhnung mit Cortina

Suter konnte nach ihrem ersten Podestplatz seit fast 2 Jahren endgültig Frieden mit Cortina schliessen. Vor einem Jahr hatte sich die Schwyzerin auf der Olympia-Strecke von 2026 einen Kreuzbandriss zugezogen. In der Abfahrt vom Samstag hatte sie Rang 5 belegt , im Super-G schaffte sie nun die Rückkehr auf das Podest. Suter hatte mit Startnummer 1 eine erste Duftmarke gesetzt, an der sich die nächsten Fahrerinnen die Zähne ausbissen. Bis Brignone kam und der 30-Jährigen über eine Sekunde abnahm.

Das verpatzte Jubiläum

Rückkehrerin Lindsey Vonn bestritt in Cortina ihr 400. Weltcuprennen und rückt damit Rekordhalterin Renate Götschl immer näher. Die Österreicherin hat in ihrer Laufbahn 409 Rennen absolviert. Doch Vonns Jubiläumsfahrt missriet: Die 40-jährige US-Amerikanerin rutschte in einer Kurve weg und schied mit der viertbesten Zwischenzeit aus. Vonn blieb beim Sturz unverletzt.

Die weiteren Schweizerinnen in den Punkten

21. Malorie Blanc +2,39

22. Michelle Gisin +2,54

26. Joana Hählen +2,79

28. Jasmina Suter +2,83

So geht es weiter

Bereits am Dienstag sind die Technikerinnen im Einsatz, wenn am Kronplatz (ITA) ein Riesenslalom gefahren wird. Das nächste Speed-Wochenende steht schon in einer Woche in Garmisch-Partenkirchen an, wo das identische Programm wie in Cortina abgespult wird.

