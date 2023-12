Das Podest

1. Federica Brignone (ITA) 1:21,58 Minuten

2. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +0,44 Sekunden

3. Sofia Goggia (ITA) +0,59

Federica Brignone hat den Hattrick perfekt gemacht. Die Italienerin feierte beim Super-G in Val d'Isère nach den beiden Erfolgen im Riesenslalom in Tremblant bereits ihren 3. Saisonsieg und stellte ihre phänomenale Form damit einmal mehr unter Beweis. Satte 44 Hundertstel betrug der Vorsprung auf die zweitplatzierte Kajsa Vickhoff Lie (NOR), die damit ihren 2. Podestplatz im Super-G feierte. Dritte wurde Sofia Goggia (ITA).

Die prominenten Ausfälle

Einen Rückschlag musste Lara Gut-Behrami hinnehmen. Die Tessinerin war gut unterwegs, wurde dann aber im letzten Streckenteil etwas zu weit nach unten abgetragen und verpasste schliesslich ein Tor. Die letztjährige Gewinnerin der Super-G-Kugel reihte sich damit in eine illustre Reihe von Ausfällen ein: Unter anderem schieden Mikaela Shiffrin, Alice Robinson und Marta Bassino aus. Von insgesamt 58 Athletinnen überquerten 26 die Ziellinie nicht.

Die Schweizerinnen in den Punkten

5. Michelle Gisin +1,32

6. Joana Hählen +1,71

8. Jasmine Flury +1,82

11. Corinne Suter +2,03

22. Jasmina Suter +3,66

25. Priska Nufer +4,09

26. Juliana Suter +4,40

Nach dem Doppelsieg in der Abfahrt vom Samstag war 24 Stunden später keine Swiss-Ski-Vertreterin auf dem Podest vertreten. Michelle Gisin landete als Beste eines kompakten Schweizer Teams auf Platz 5. Im zweitletzten Sektor fuhr die Engelbergerin die schnellste Abschnittszeit, verlor dafür im Mittelteil viel Zeit. Hählen bestätigte mit einem weiteren starken Ergebnis ihren 2. Platz in der Abfahrt.

So geht es weiter

Kommende Woche kommen die Technikerinnen zum Zug: In Courchevel (FRA) findet am Donnerstag ein Slalom statt. Danach geht es in eine kurze Weihnachtspause, ehe nach den Festtagen in Lienz ein Riesenslalom und ein Slalom ausgetragen werden.