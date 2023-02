Die Organisatoren haben Durchhaltewille gezeigt. Der Start zum drittletzten Saisonrennen in dieser Disziplin musste in mehreren Schritten wegen hartnäckigen Nebels von 11:00 auf 13:00 Uhr verschoben werden. Zum letztmöglichen Starttermin hatte sich der Nebel zwar fast gänzlich verflüchtigt, doch die Piste war vor allem neben der Ideallinie zu weich, die Sicherheit der Fahrerinnen nicht gewährleistet.

Die Abfahrt im WM-Ort 2027 wurde abgesagt und soll nun am Sonntag (ab 10:45 Uhr live auf SRF zwei) bei voraussichtlich besseren Wetterbedingungen nachgeholt werden – der eigentlich geplante Super-G muss damit weichen und fällt komplett aus dem Kalender.

Schliessen 03:24 Video Gerdol: «Die Athletinnen sind noch runtergerutscht und haben unsere Entscheidung unterstützt» Aus Sport-Clip vom 25.02.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 24 Sekunden. 02:42 Video Abplanalp: «Die Sicherheit war nicht fürs ganze Feld gewährleistet» Aus Sport-Clip vom 25.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 42 Sekunden.

So geht es weiter

Nächstes Wochenende geht es für die Speed-Spezialistinnen dann gleich in Kvitfjell weiter, wo eine Abfahrt und zwei Super-G anstehen. Die Technikerinnen stehen dann erst am 10.3/11.3 wieder im Einsatz, wenn es in Are in einem Riesenslalom und einem Slalom zur Sache geht.

Legende: Hartnäckiger Nebel Crans-Montana wurde nicht von günstigem Wetter beglückt. Keystone/Alessandro Della Valle