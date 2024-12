Beim Riesenslalom und Slalom in der Steiermark steht Camille Rast, die Gesamtweltcup-Führende, besonders im Fokus.

Technik-Rennen in Semmering

Nach einer kurzen Weihnachtspause geht es für die Ski-Technikerinnen an diesem Wochenende bereits wieder zur Sache. Im österreichischen Semmering steht am Samstag ein Riesenslalom und am Sonntag ein Slalom auf dem Programm. Es sind die ersten Technik-Rennen seit dem Weltcup-Halt in Killington Anfang Dezember.

Augen auf die Gesamtweltcup-Führende

Es war das Wochenende, an dem der Stern von Camille Rast so richtig aufging. Seit ihrem 1. Weltcup-Triumph im Killington-Slalom ist die 25-jährige Walliserin erstmals überhaupt die Führende im Gesamtweltcup. Ob es sich nun anders fährt? «Nein», lacht Rast. Aber: «Es war schon befreiend. Die Fragen der Medien nach dem 1. Sieg im Weltcup bleiben nun aus.»

In Semmering will Rast ihren Höhenflug selbstverständlich fortsetzen. Viele Augen werden nun auf sie gerichtet sein. Doch die Westschweizerin bleibt gewohnt locker. Sie möchte einfach Spass haben auf den Ski. «An die Punkte oder Gesamtwertung denke ich gar nicht, sondern einfach an mein Skifahren.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Riesenslalom am Samstag wie folgt auf SRF zwei: Ab 09:45 Uhr: 1. Lauf

Ab 13:00 Uhr: 2. Lauf Den Slalom am Sonntag gibt es auch auf SRF zwei zu sehen: Ab 10:15 Uhr: 1. Lauf

Ab 13:20 Uhr: 2. Lauf

Super-G-Speed für Riesenslalom

Für den Riesenslalom am Samstag hat sich Rast Feintuning aus einer anderen Disziplin geholt. Am 16. Dezember absolvierte sie quasi «zuhause» in Zinal ein Europacup-Rennen im Super-G. «Vom Super-G kann ich die Geschwindigkeit mitnehmen, die ich im Riesenslalom brauche», erklärt Rast. Eine Super-G-Fahrerin wird sie – zumindest zeitnah – aber nicht: «Slalom und Riesenslalom sind genug.»

Am Sonntag, wenn es im Slalom ernst gilt, wird Rast zum 1. Mal mit der roten Startnummer ein Rennen in Angriff nehmen. Speziell sei dies für sie nicht, denn «ein Rennen ist ein Rennen». Was den Style betrifft, hat Rast aber bereits Lob bekommen: «Sie haben mir gesagt, die rote Startnummer passe gut zum Renndress.»

Gut-Behrami denkt gerne zurück

Mit Wendy Holdener und Lara Gut-Behrami gibt es aus Schweizer Sicht zwei weitere vielsprechende Technikerinnen, die ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitreden dürften. Wie Rast hat auch Holdener beste Erinnerungen an den letzten Slalom. Bei Rasts Sieg fuhr sie als Zweite erstmals nach ihrer Verletzung wieder auf das Podest. Dieses hat der Schwyzerin wenig überraschend gut getan. Nun gilt es «den Drive mitzunehmen».

Sehr gute Erinnerungen an Semmering hat Gut-Behrami. In der Steiermark schaffte es die Tessinerin vor 16 Jahren zum 1. Mal auf ein Riesenslalom-Podest. «Ich bin eigentlich nicht eine, die immer Erinnerungen mitnimmt. Aber der 1. Podestplatz im Riesenslalom war schon speziell.» Aufs Treppchen reichte es Gut-Behrami auch vor 2 Jahren beim letzten «Riesen» in Semmering: Rang 2 hinter der zurzeit verletzten Mikaela Shiffrin.

