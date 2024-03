«Es ist der Wahnsinn! Ich bin so froh, dass es geklappt hat. Dass ich es geschafft habe, diese Kugel erneut zu gewinnen, ist wunderschön», freute sich Lara Gut-Behrami im Zielraum in Saalbach (AUT). Die Tessinerin hatte sich beim Weltcup-Finale soeben dank einem 7. Rang im abschliessenden Super-G zum bereits 5. Mal in ihrer Karriere die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin gesichert.

Und dies, obschon die frühlingshaften Verhältnisse im WM-Ort 2025 so gar nicht auf die 32-Jährige zugeschnitten waren. «Es sind anspruchsvolle Verhältnisse für mich. Trotzdem habe ich versucht, von oben bis unten Vollgas zu geben. Ein paar Mal war ich komplett weg von der Linie. Das mag es hier nicht leiden», analysierte Gut-Behrami.

Bis 2025 fährt sie sicher ...

Im SRF-Interview äusserte sich Gut-Behrami auch konkret zu ihrer Zukunft. «Ich fahre sicher noch ein Jahr. Dass ich noch zwei Saisons fahre, ist eher unwahrscheinlich», sagte die Gesamtweltcup-Gewinnerin und erklärte: «Es ist nicht einfach, sich für Olympia vorzubereiten. Denn Olympia bedeutet immer auch Stress und Druck in den Monaten zuvor. Das will ich nicht mehr.» Im Februar 2026 finden in Mailand und Cortina die nächsten Olympischen Winterspiele statt.

... und vielleicht noch etwas länger

Damit herrscht nach den vielen Spekulationen um einen möglichen Rücktritt bereits nach dieser Saison Klarheit um Gut-Behramis Zukunft. In Stein gemeisselt wollte die Saison-Dominatorin ihren Entscheid aber nicht wissen. «Vielleicht ändere ich meine Meinung in einem Jahr», fügte sie lächelnd an.