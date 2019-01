Lara Gut-Behrami verzichtet auf den Start im Weltcup-Riesenslalom vom Freitag in Maribor. Sie wird sich stattdessen der Vorbereitung auf die WM in Are widmen. In der laufenden Saison hat die Tessinerin im Riesenslalom noch nicht überzeugen können. Ihre beste Klassierung ist Platz 14 beim Prolog in Sölden. Die WM-Norm hat sie damit nur zur Hälfte erfüllt.

Bessere Chancen werden Gut-Behrami im Super-G, wo sie in dieser Saison bereits in St. Moritz und Garmisch-Partenkirchen auf dem Podest stand, angerechnet. Dieser bildet am 5. Februar um 12:30 Uhr den Auftakt der Frauenrennen an der WM.