Für Lara Gut-Behrami schaut in der Slowakei nur Platz 9 heraus. Der Sieg geht an Lokalmatadorin Petra Vlhova.

Das Podest

1. Petra Vlhova (SVK) 2:16,66 Minuten

2. Alice Robinson (NZL) +0,16 Sekunden

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0,37

Petra Vlhova hat in ihrem «Wohnzimmer» ihren 1. Riesenslalom-Triumph der Saison eingefahren. Die Slowakin, die nur 20 Minuten von Jasna entfernt wohnt, setzte sich gegen die Neuseeländerin Alice Robinson und Mikaela Shiffrin durch. Die US-Amerikanerin war nach dem halben Pensum noch in Front gelegen.

Gut-Behrami für einmal nicht auf dem Podest

Lara Gut-Behrami musste derweil einen Rückschlag hinnehmen. Im Riesenslalom von Jasna (SVK) resultierte für die Weltmeisterin ein 9. Platz. Damit endet eine beeindruckende Serie: In den vergangenen 11 Rennen (Ausnahme: WM-Parallelrennen) hatte die Tessinerin immer das Podest (6 Siege) erreicht.

Ein Spitzenergebnis war bereits zu Beginn des Rennens in weite Ferne gerückt: Gut-Behrami unterlief just vor dem Steilstück ein Fehler, der mächtig Zeit kostete. Auch danach musste sie einige Mal querstellen. In der Entscheidung vermochte sie die Hypothek trotz einer Leistungssteigerung nicht mehr wettzumachen.

Vlhova rückt näher – Bassino holt kleine Kugel

Im Kampf um den Gesamtweltcup macht Vlhova Punkte gut. Vor den letzten 6 Rennen (2 davon Speed) beträgt der Vorsprung von Gut-Behrami auf die Slowakin nur noch 36 Zähler. Vor diesem Wochenende waren es noch 187.

Entschieden ist hingegen der Kampf um die kleine Kristallkugel. Marta Bassino (ITA) holte den Disziplinensieg mit einem 4. Platz. Weil Verfolgerin Tessa Worley 10. wurde, ist die Entscheidung bereits vor dem letzten Riesenslalom der Saison gefallen.

Die Schweizerinnen

8. Michelle Gisin +1,68

9. Lara Gut-Behrami +1,69

14. Simone Wild +2,52

16. Wendy Holdener +2,77

21. Vanessa Kasper +4,08

25. Mélanie Meillard +4,73

Nicht für den 2. Lauf qualifiziert: Priska Nufer, Camille Rast, Vivianne Härri.

So geht's weiter

Am kommenden Freitag und Samstag finden im schwedischen Are die letzten beiden Slaloms vor dem Weltcupfinale in Lenzerheide (ab 17. März) statt. Der letzte Riesenslalom des Winters steigt am 21. März.