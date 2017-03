Vlhova stiehlt Shiffrin die Show – Meillard mit Bestleistung

Die Slowakin Petra Vlhova gewinnt den letzten Slalom der Saison vor Gesamtweltcup-Siegerin Mikaela Shiffrin. Mélanie Meillard (5.) wird noch vor Holdener beste Schweizerin.

Die Siegesfahrt von Petra Vlhova Der 2. Lauf von Wendy Holdener Shiffrin: «Petra hat mich in meinem eigenen Spiel geschlagen» Shiffrins Lauf auf Platz 2 Die Siegesfahrt von Petra Vlhova 1:00 min, vom 18.3.2017

Der 2. Lauf von Wendy Holdener 1:07 min, vom 18.3.2017

Shiffrin: «Petra hat mich in meinem eigenen Spiel geschlagen» 0:52 min, vom 18.3.2017

Shiffrins Lauf auf Platz 2 1:08 min, vom 18.3.2017

Das Podest

1. Petra Vlhova (Slk)

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0,24

3. Frida Hansdotter (Sd) +0,35

Auf den letzten Drücker noch aufgeholt: Dank eines Schlussspurtes stand am Ende nicht wie meistens diese Saison (6 aus 9) Mikaela Shiffrin, sondern Petra Vlhova zuoberst auf dem Slalom-Podest. Die Slowakin hatte bereits nach dem 1. Durchgang in Führung gelegen. Für die 21-Jährige ist es der erste Saisonsieg und der zweite Weltcup-Sieg insgesamt. Dritte wurde die Schwedin Frida Hansdotter.

Der starke 2. Lauf von Mélanie Meillard

Die Schweizerinnen

5. Mélanie Meillard +1,05

6. Wendy Holdener +1,41

16. Denise Feierabend +3,08

out: Michelle Gisin

In Tuchfühlung zur Spitze gingen Mélanie Meillard (5.) und Wendy Holdener (6.) in den Entscheidungslauf. Bei Beiden leuchtete die Zeit im Ziel grün auf, was die zwischenzeitliche Bestzeit bedeutete. Weil sämtliche darauffolgende Athletinnen noch schneller fuhren als die Schweizerinnen, reichte es nicht ganz für das Podest. Vor allem Meillard hat dennoch Grund zur Freude. Der 5. Schlussrang ist für die Westschweizerin das bisher beste Resultat im Weltcup.

Denise Feierabend konnte sich im 2. Lauf nicht mehr steigern und fiel vom 12. auf den 16. Rang zurück. Die vierte Swiss-Ski-Athletin, Michelle Gisin, schied im 1. Lauf aus.

Holdener: «Heute war nicht so mein Tag» 1:25 min, vom 18.3.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 18.03.2017, 17:00 Uhr