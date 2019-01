Die Schweizer Speed-Spezialistin zeigt sich bei Lindsey Vonns Rückkehr in Cortina d'Ampezzo in ausgezeichneter Form.

Corinne Sutter stellte im auf verkürzter Strecke ausgetragenen 2. Training in Cortina d'Ampezzo mit 1:16,17 die Bestzeit auf. Schon am Morgen im ersten Training hatte die Schwyzerin mit dem 7. Platz ihre Ambitionen für die beiden am Wochenende stattfindenden Abfahrten angemeldet.

Vonn zurück im Weltcup

Im Mittelpunkt stand aber ganz klar eine andere Fahrerin: Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin bestreitet in dieser Woche nach einer Zwangspause ihre ersten Rennen im WM-Winter. Im November hatte sie sich bei einem Sturz im Training in Copper Mountain (USA) eine Verletzung am linken Knie zugezogen. Im ersten Training in Cortina wurde Lindsey Vonn Zehnte, im zweiten verzichtete sie auf den Start.

In Cortina werden von Freitag bis Sonntag zwei Abfahrten und ein Super-G ausgetragen. Das Programm wurde um die (zweite) Abfahrt erweitert, die am vergangenen Samstag in St. Anton wegen den immensen Schneefällen hatte abgesagt werden müssen.