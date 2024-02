Lara Gut-Behrami scheint in der Form ihres Lebens zu sein. Winkt sogar der zweite Sieg im Gesamtweltcup?

Vor dem «Riesen» in Soldeu

Legende: Winkt in dieser Saison oft vom Podest Lara Gut-Behrami. Keystone/EPA/ANDREA SOLERO

Die Mischung machts. Die wohlbekannte Fahrkunst und die neue Gelassenheit. Die klare Trennung machts wohl aber auch. Die Abgrenzung zwischen Berufsalltag und Privatsphäre, der Entscheid, dem Menschen Lara Gut-Behrami mehr Platz zu lassen in der Welt der Spitzensportlerin Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin hat ihren Weg gefunden, um auch im fortgeschrittenen Alter als Skirennfahrerin bei den Besten zu sein.

Sehr oft ist Gut-Behrami in diesem Winter schon die Allerbeste gewesen. Mit den fünf Siegen hat sie ihr Total auf 42 erste Plätze im Weltcup geschraubt – und noch folgen 12 Rennen in ihren Disziplinen und damit 12 weitere Möglichkeiten, diesen Wert weiter nach oben zu verschieben.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Riesenslalom von Soldeu am Samstag live bei SRF: 1. Lauf ab 10:30 Uhr

2. Lauf ab 13:30 Uhr

Es sind nicht nur die Siege, die Gut-Behrami auszeichnen. Es ist auch die Konstanz, die imponiert und die den Eindruck erweckt, Gut-Behrami fahre derzeit so gut wie nie zuvor. In ihrer Saisonbilanz hat die Tessinerin auch noch drei zweite und zwei dritte Ränge stehen, in den 18 bestrittenen Rennen ist sie nur zweimal nicht unter die ersten sechs gefahren, einmal ist sie ausgeschieden.

Im Gesamtweltcup hat Gut-Behrami damit bereits 1114 Punkte eingefahren, der Rückstand auf die Führende Mikaela Shiffrin beträgt nur noch 95 Punkte. Auch, weil die Amerikanerin nach dem Sturz von Cortina d'Ampezzo verletzt ausfällt – auch die Rennen von Soldeu muss sie noch auslassen.

Führung möglich

Mit einem Sieg im Riesenslalom könnte Gut-Behrami damit sogar die Führung im Gesamtweltcup übernehmen. Statt des erwarteten neuerlichen Monologs von Shiffrin kündigt sich im Kampf um die wichtigste Trophäe also ein Duell an.

Gut-Behrami will jedoch noch nicht vom Gesamtweltcup sprechen. Immer wieder hat sie darauf hingewiesen, dass der Winter noch lang ist und noch viele Rennen zu fahren sind. Fährt Gut-Behrami allerdings so weiter, hat sie alle Chancen, die grosse Kristallkugel acht Jahre nach dem ersten Triumph 2016 zum zweiten Mal zu holen.

02:03 Video Archiv: Gut-Behrami triumphiert im Riesenslalom von Kronplatz Aus Sport-Clip vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.