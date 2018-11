Die 18-jährige Lorina Zelger besuchte zunächst die Sportschule in Gams, ehe sie via Kantonsschule ans Sportgymnasium in Davos wechselte und im vergangenen Sommer ihren Abschluss machte.

Im März 2018 wurde sie Juniorinnen-Schweizermeisterin im Riesenslalom, kurze Zeit später gewann sie mit dem Slalom in Samnaun ihr erstes FIS-Rennen. Hinzu kommen 3 zweite Plätze in einem FIS-Rennen.

Ihre bevorzugte Disziplin ist der Slalom. «Ich war immer ein bisschen besser im Slalom als im Riesenslalom», meint sie dazu.