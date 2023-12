Vor der Abfahrt in Val d'Isère

Legende: Mischte ganz vorne mit Jasmine Flury. Keystone/Jean-Christophe Bott

Im einzigen Training für die Abfahrt der Frauen in Val d'Isère meldeten gleich drei Schweizerinnen Ambitionen an. Jasmine Flury (2.), Corinne Suter (3.) und Lara Gut-Behrami (4.) mussten sich nur der zweifachen slowenischen Abfahrtsweltmeisterin Ilka Stuhec geschlagen geben.

Während Joana Hählen und die junge Delia Durrer die Ränge 10 respektive 20 belegten, lief es Michelle Gisin weniger gut. Die Engelbergerin, die in der bisher einzigen Abfahrt des Winters in St. Moritz als Achte beste Schweizerin gewesen war, klassierte sich ausserhalb der Top 30.

Resultate 1. Training Box aufklappen Box zuklappen 1. Ilka Stuhec/SLO 1:46,05 Minuten, 2. Jasmine Flury/SUI +0,22, 3. Corinne Suter/SUI +0,58, 4. Lara Gut-Behrami/SUI +0,82, 5. Kira Weidle/GER +0,86, 6. Sofia Goggia/ITA +0,96, 7. Marta Bassino/ITA +0,98, 8. Federica Brignone/ITA +1,13, 8. Mirjam Puchner/AUT +1,13, 10. Joana Hählen/SUI +1,18. Ferner: 20. Delia Durrer/SUI +1,92, 24. Priska Nufer/SUI +2,19, 28. Jasmina Suter/SUI +2,54, 36. Michelle Gisin/SUI +3,03, 47. Juliana Suter/SUI +4,26.

Nicht am Start stand am Freitag Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin hatte die Abfahrt im Engadin vor Sofia Goggia gewonnen. Die Italienerin beendete die einzige Probefahrt in den französischen Alpen auf Rang 6.