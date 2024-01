Legende: Meldete ihre Ambitionen an Die Trainingsschnellste Federica Brignone. Keystone/AP/Marco Trovati

Drei Saisonsiege hat Federica Brignone bereits auf dem Konto, in der Abfahrt stand die Italienerin in diesem Winter aber noch nie ganz zuoberst. Ohnehin wartet Brignone in dieser Disziplin noch auf ihren ersten Weltcupsieg. In Zauchensee hat sie zumindest einmal Ambitionen angemeldet, diese Lücke am Samstag allenfalls schliessen zu können.

Brignone stellte im einzigen Training vor Nicol Delago (+0,41 Sekunden) und Sofia Goggia (+0,48) die Bestzeit auf. Neben dem italienischen Trio konnten nur die beiden Österreicherinnen Mirjam Puchner und Ariane Rädler den Rückstand unter einer Sekunde halten.

Trainings-Resultate Box aufklappen Box zuklappen 1. Federica Brignone (ITA) 1:47,32

2. Nicol Delago (ITA) +0,41

3. Sofia Goggia (ITA) +0,48

4. Mirjam Puchner (AUT) +0,82

5. Ariane Rädler (AUT) +0,98

6. Lara Gut-Behrami (SUI) +1,12

7. Ragnhild Mowinckel (NOR) +1,15

8. Corinne Suter (SUI) +1,16

9. Christina Ager (SUI) +1,20

10. Sabrina Maier (AUT) +1,21

Ferner:

13. Joana Hählen (SUI) +1,34

15. Priska Nufer (SUI) +1,76

17. Michelle Gisin (SUI) +1,97

19. Jasmine Flury (SUI) +2,15

28. Jasmina Suter (SUI) +2,71

30. Noemi Kolly (SUI) +2,88

Lara Gut-Behrami, welche vor zwei Jahren die Abfahrt von Zauchensee gewonnen hatte, verlor auf Rang 6 bereits 1,12 Sekunden auf Brignone. Neben der Tessinerin schaffte es mit Corinne Suter (8.) eine zweite Schweizerin in die Top 10.

Bevor die Speedfahrerinnen am Samstag die Abfahrt bestreiten, ist am Freitag ebenso wie am Sonntag ein Super-G angesetzt.