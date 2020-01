Die Schweizerinnen hinterlassen im 1. Training für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Zauchensee einen guten Eindruck.

Vor der Abfahrt in Zauchensee

Legende: In Österreich im Aufwind Lara Gut-Behrami. Freshfocus

Lara Gut-Behrami, Joana Hählen und Priska Nufer fuhren geschlossen auf die Plätze 4 bis 6. Auch Corinne Suter konnte mit dem 9. Trainings-Rang in Zauchensee zufrieden sein.

Das Schweizer Quartett büsste auf die Bestzeit von Kira Weidle eine gute Sekunde ein. Dahinter reihten sich Nicole Schmidhofer (AUT) und Ester Ledecka (CZE) ein. Nur die 3 Schnellsten blieben innerhalb einer Sekunde.

TV-Hinweis Beide Rennen in Zauchensee gibt es dieses Wochenende live auf SRF zwei: Samstag, 11:40 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 09:00 Uhr: Alpine Kombination, Super-G

Sonntag, 11:40 Uhr: Alpine Kombination, Slalom

Noch Luft nach oben

Mit der guten Vorstellung im 1. Training nährten die Schweizerinnen die Hoffung auf Spitzenplätze im Rennen. Sowohl für Gut-Behrami, Hählen als auch Nufer ist der Saisonauftakt nicht nach Wunsch verlaufen.

Die Tessinerin belegte in den bisherigen zwei Abfahrten des Winters in Lake Louise die Plätze 15 und 27. Hählen musste sich in Kanada mit den Rängen 32 und 17 zufrieden geben, Nufer mit den Plätzen 29 und 24.