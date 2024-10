Lara Gut-Behrami nimmt am Samstag ihre 17. Weltcup-Saison in Angriff. Ob eine 18. folgt, lässt sie offen.

Lara Gut-Behrami macht kein Geheimnis daraus, dass der Sommer aus ihrer Sicht gerne noch etwas länger hätte dauern können. Denn Sommer heisst für die Tessinerin: geniessen. «Trainieren, wenn du keinen Druck hast, ist anders. Im Winter baust du dir ständig Druck auf, um solche Leistungen abzurufen», sagte sie vor dem Saisonstart am Samstag in Sölden.

Gut-Behrami hatte sich in der vergangenen Saison mit 32 Jahren zur ältesten Gesamtweltcupsiegerin der Geschichte gekürt. Mit insgesamt 45 Weltcupsiegen hat sie nur noch 10 weniger auf dem Konto als Vreni Schneider, die Schweizerin mit den meisten Siegen.

Über die Grenzen pushen

Die Erfolge der letzten Saison haben der Tessinerin viel abverlangt. «Im Winter musst du dich immer über die Grenzen pushen. Du brauchst Aggressivität, musst also quasi die schlechte Seite deines Charakters hervorholen. Das ist ab und zu mühsam», so die 33-Jährige. Sie fahre sehr gerne Rennen. «Aber ich wäre gerne in der Lage, das Leben etwas mehr zu geniessen. Auch im Winter.»

Shiffrin ist eine hervorragende Skifahrerin, aber sie ist nicht die einzige, die schwer zu schlagen ist.

Ihre Zukunft über die Saison hinaus lässt die Super-G-Olympiasiegerin von Peking offen. Eine vierte Olympia-Teilnahme im Frühjahr 2026 in Cortina, unweit ihrer Wahlheimat in Udine, scheint nicht utopisch. Vorerst richtet sich der Blick der Tessinerin aber ohnehin auf den bevorstehenden Winter.

Saisonstart nach «kompliziertem Monat»

In Sachen Gesamtweltcup kündigt sich in diesem Winter ein Duell mit Mikaela Shiffrin an. Die US-Amerikanerin wurde im letzten Winter zwischenzeitlich von einem Sturz im Januar in Cortina ausgebremst. Abfahrten wird sie in dieser Saison keine bestreiten. Vorteil Gut-Behrami?

Die Tessinerin selbst wollte ein mögliches Duell mit Shiffrin nicht in den Vordergrund rücken. «Das wäre respektlos gegenüber den anderen. Shiffrin ist eine hervorragende Skifahrerin, aber sie ist nicht die einzige, die schwer zu schlagen ist», so Gut-Behrami.

Der Auftakt-Riesenslalom am Samstag wird eine erste Standortbestimmung liefern. Vor einem Jahr hatte Gut-Behrami auf dem Rettenbachgletscher gewonnen. Die Tessinerin kämpfte jüngst aber noch mit Problemen. «Ich habe einen komplizierten Monat hinter mir. Ich war krank und mit dem Knie war nicht alles perfekt», so die Schweizerin, der noch etwas das Selbstvertrauen fehle. «Das kann man sich bei den Rennen holen.»

Wie die anderen Schweizer Skifahrerinnen auf die bevorstehende Saison blicken und wie ihre Vorbereitung verlaufen ist, erfahren Sie in den Interviews unten.

Schliessen 02:00 Video Holdener: «Ich dachte mir, ich gebe dem Riesenslalom noch eine Chance» Aus Sport-Clip vom 24.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten. 02:24 Video Rast: «Ich hatte noch nie einen so guten Sommer» Aus Sport-Clip vom 24.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden. 04:18 Video Gisin: «Es sind wieder sehr gute Gefühle da auf den Riesen-Ski» Aus Sport-Clip vom 24.10.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 18 Sekunden. 04:24 Video Ellenberger: «Ich habe nichts zu verlieren» Aus Sport-Clip vom 24.10.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 24 Sekunden.