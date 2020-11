Am Wochenende geht für Michelle Gisin die Saison mit den beiden Slaloms in Levi so richtig los. Die Vorfreude ist gross.

Gisin: «Es ist alles entspannter als in anderen Jahren»

Vor Slaloms in Levi

Mit Platz 4 im Riesenslalom in Sölden ist Michelle Gisin der Start in die Saison geglückt. Der Prolog auf dem Rettenbachgletscher liegt mittlerweile aber bereits einen Monat zurück. Am kommenden Wochenende geht es für die Engelbergerin mit den beiden Slaloms im finnischen Levi nun so richtig los.

Es ist sicher schön, mal 4 Läufe auf dem gleichen Hang zu machen.

2 Slaloms an einem Ort hintereinander sind eine Seltenheit. Im Weltcup erlebte Gisin ein solches Szenario erst einmal. 2015 belegte sie in Aspen zweimal den 13. Platz. Dass es in Levi nun erneut zu einem «Doppel» kommt, freut die 26-Jährige sehr: «In anderen Disziplinen hat man das ja öfters. Deshalb ist es schön, mal 4 Läufe auf dem gleichen Hang zu machen, da kann man sich daran gewöhnen.»

An die Slaloms in Levi hat Gisin ohnehin gute Erinnerungen. Im Vorjahr belegte sie im Weltcup den 6. Platz. Im Europacup bestritt sie 2013 wie in diesem Jahr 2 Rennen hintereinander und überzeugte mit den Plätzen 3 und 2.

Ich bin schon viel nervöser nach Levi gereist.

In erster Linie ist Gisin aber einfach froh, dass die Saison jetzt richtig beginnt. «Die Vorfreude ist riesig», sagte sie vor dem Abflug nach Finnland. Die Anspannung wegen den kommenden Aufgaben hält sich zudem in Grenzen. «Es ist alles entspannter als in anderen Jahren. Ich bin schon viel nervöser nach Levi gereist. Aber das hat sicher auch etwas mit dem Alter zu tun.»