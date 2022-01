Dienstag, 11. Januar. Nachtslalom in Schladming. Michelle Gisin fädelt im 1. Lauf ein. Wendy Holdener fädelt im 2. Lauf ein. Ein Schweizer Fiasko also? Mitnichten! Camille Rast brilliert als Vierte, auf das Podest fehlen ihr bloss 12 Hundertstel.

Die 22-Jährige hat sich im Sog der beiden langjährigen Teamleaderinnen zur dritten Kraft im Schweizer Team gemausert. Ihre Saison gleicht einem Steigerungslauf: Verpasste Rast im 1. Slalom in Levi noch den 2. Lauf, folgten danach die Plätze 26 (Levi II), 16 (Killington), 7 (Lienz) und jetzt eben 4.

Eine Woche im Bett verbracht

Die Top-Klassierung in Schladming ist umso eindrücklicher, als dass Rast zuvor ihren einzigen Rückschlag in dieser Saison hatte hinnehmen müssen. Eine Corona-Erkrankung legte sie flach, Rast lag nach eigener Aussage eine Woche im Bett. So verpasste sie die Slaloms in Zagreb und Kranjska Gora. Erst einen Tag vor dem Schladming-Rennen wurde sie aus der Quarantäne entlassen.

Während Aline Danioth nach ihrem Verletzungs-Comeback noch Zeit braucht und Mélanie Meillard in dieser Saison noch kein einziges Mal gepunktet hat, nähert sich Rast immer mehr den absoluten Top-Cracks an.

Das wäre ein Traum!

Folgt als nächstes der 1. Podestplatz in ihrer Weltcup-Karriere? Rast, die in diesem Winter auch im Riesenslalom 2 Top-10-Plätze erreicht hat, macht sich keinen Druck: «Ich muss zuerst regelmässig in die Top 10 respektive in die Top 5 fahren. Dann kommt vielleicht irgendwann die Podest-Klassierung – oder auch nicht.» Wenn sie weiter hart an sich arbeite, könne es jedoch mit einer Top-3-Rangierung bis Ende Saison klappen, glaubt Rast und sagt: «Das wäre ein Traum!»

Im Weltcup stehen noch die Slaloms in Are (SWE) und Courchevel-Méribel (FRA) auf dem Programm. 2 Gelegenheiten für Rast, den nächsten Schritt zu machen. Und dann wäre da noch der Olympia-Slalom in Peking. Gegen einen Podestplatz hätte Rast auch dort kaum etwas einzuwenden.