Das für Donnerstag geplante erste Training für die Abfahrt vom Samstag ist vorzeitig abgesagt worden. Grund ist der für die nächsten Tage prognostizierte heftige Schneefall.

Das nunmehr einzige Abfahrtstraining soll am Freitag stattfinden. Neben der Abfahrt am Samstag steht am Sonntag ein Super-G auf dem Programm. In St. Anton werden zum ersten Mal seit 6 Jahren wieder Frauen-Weltcup-Rennen ausgetragen.