Auch am Sonntag kann in St. Moritz nicht gefahren werden

Der Super-G der Frauen vom Sonntag in St. Moritz kann nicht stattfinden.

Nach heftigen Schneefällen ist die Lawinengefahr im gesamten Ski-Gebiet zu gross.

Bereits am Samstag hatte ein erster Super-G nicht ausgetragen werden können.

Die Speedspezialistinnen müssen weiter auf ihren Saisonstart warten. Schuld sind die heftigen Schneefälle im Engadin. Nachdem bereits der Super-G vom Samstag in St. Moritz nicht hatte durchgeführt werden können, wurde am Teamcaptains-Meeting am späten Samstagnachmittag bekannt, dass auch am Sonntag nicht auf der Corviglia gefahren werden kann. Auf dem Plan wäre erneut ein Super-G gestanden.

Weil die Lawinengefahr im Verlauf des Samstags immer weiter zunahm, gab das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos die Empfehlung heraus, sämtliche Ski-Gebiete im Oberengadin zu sperren – also auch in St. Moritz. Die Organisatoren folgten der Empfehlung. Seit Freitag sorgt ein Wintersturmtief in St. Moritz für einen plötzlichen Wintereinbruch.

Ob und wann die beiden Rennen nachgeholt werden, steht noch nicht fest.